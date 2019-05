Ilustrační FOTO - Pixabay

Být maminkou je poslání

Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě, vychází z různých tradic. V ČR připadá na druhou květnovou neděli, tj. letos právě na zítřek.

V rámci tohoto svátku neopomněli popřát maminkám ani představitelé KSČM. »Dovolte mi popřát všem maminkám ke Dni matek vše dobré. Chtěl bych jim poděkovat za laskavou výchovu dětí a vše, co je pro život naučily. Přeji jim hodné a pozorné děti, které si vždy uvědomí, co vše pro ně jejich mámy dokázaly udělat. Všem maminkám přeji život plný lásky, zdraví a pohody, bez válek a terorismu,« uvedl 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

»Nejen na Den matek se zastavme a poděkujme těm, které nám daly život, svým mámám,« připojila poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru PS PČR Miloslava Vostrá. »Každý si jistě uvědomí, kolik lásky a péče nám věnovaly, kolik odříkání a práce spočívá v péči o děti. Nejen v dětství, ale i v dospělosti nám maminka dovede poradit, vyslechnout naše problémy a hledat řešení. Všichni si přejeme, aby s námi byly naše mámy napořád, pokud tomu tak již není, věnujme jim vzpomínku. Jejich zásluhou jsme prožili láskyplné dětství. Vzpomínám na svou maminku, která často po nocích doháněla den, a přemýšlím, jak by ona jednala při řešení různých životních situací. Tak tedy ještě jednou přeji všem maminkám hodně lásky, spokojenosti po celý život a také hodné a milé děti. Vždyť máma je ta, bez které by domov ztratil své kouzlo,« dodala Vostrá.

Ke Dni matek popřál maminkám hodně zdraví, lásky a pohody i předseda OV KSČM Blansko a blanenský zastupitel Emil Pernica. »Děkuji za vše, co nás v životě naučily, každý z nás vzpomínku na svou mámu nosí v srdci po celý život,« uvedl Pernica.

Podle europoslance a kandidáta do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!) Jaromíra Kohlíčka existuje jen málo tak láskyplných slov, jako je »maminka«. »Být maminkou je poslání. Je to něco, co ani při nejlepší vůli my – chlapi – nezvládneme. Prostě na to nemáme. Den matek je svátkem novým. Ale maminkám přece můžeme poděkovat každý den. Přinášejí nám krásu malých miminek, jejich první tápavé rozhazování ručkami, první kroky – a pak už celou spoustu novinek, včetně vzletů a pádů, odchodů a příchodů. Je to marné – my muži maminku nahradit neumíme,« konstatoval Kohlíček a dodal: »Jaroslav Seifert nám krásně přibližuje tu neopominutelnou roli maminek i jinak: ‚Když bylo dobře mamince, bylo i pěkně v našem bytě‘. Tak tedy – ať je všem maminkám dobře!«

(za)