Bodo Ramelow (Die Linke). FOTO - wikimedia commons

Ramelow pro novou hymnu

Vzrušenou debatu vyvolal v Německu návrh premiéra východoněmecké spolkové země Durynsko na vytvoření nové státní hymny. Podle Bodo Ramelowa (Die Linke.) totiž tu současnou, kterou tvoří třetí sloka Písně Němců (Das Lied der Deutschen), řada obyvatel bývalé NDR nepřijala za svou a nerada ji zpívá.

Zbytek premiérů východoněmeckých spolkových zemí ale Ramelowa za jeho slova kritizoval. Kancléřka Angela Merkelová, která sama vyrůstala v bývalé NDR, řekla, že považuje hudbu i text současné hymny za velmi pěkné.

Durynský premiér Ramelow ve čtvrtek v Erfurtu řekl, že by si přál, aby vznikla nová hymna, kterou by s radostí zpívali všichni. Téměř 30 let po znovusjednocení Německa totiž podle něj řada obyvatel bývalé NDR třetí sloku Písně Němců za svou hymnu nepovažuje a na veřejnosti ji odmítá zpívat. Ramelow sám podle svých slov hymnu na veřejnosti zpívá, nemůže přitom prý ale »potlačit obraz nacistických pochodů z let 1933-45«. První sloku písně Němců (Deutschland, Deutschland über alles - Německo, Německo nade všecko, za monarchie Zachovej nám hospodine) přitom, používala jako hymnu Třetí říše.

Ramelow sám vyrůstal na západě Německa, v roce 1999 ale vstoupil do Strany demokratického socialismu (PDS) a v roce 2014 se stal prvním zemským premiérem její nástupkyně, strany Levice.

Autorem textu Písně Němců je August Heinrich Hoffmann von Fallersleben a melodie pochází z Císařské písně (Kaiserlied) z roku 1797, kterou složil Joseph Haydn.

Německá demokratická republika jako hymnu používala překrásnou píseň Auferstanden aus Ruinen (Povstavše z trosek), kterou napsal Johannes R. Becher a zhudebnil Hanns Eisler. V 90. letech se podle ČTK krátce uvažovalo o tom, že by se hymnou znovusjednoceného Německa stala Kinderhymne (Dětská hymna) dramatika Bertolta Brechta.

(rj)