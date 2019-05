Ilustrační foto - wikimedia commons

Paměť a vzpomínky

V prostorách pražského holešovického Výstaviště do zítřka probíhá 25. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu »Svět knihy Praha«. Představuje prezentace autorů domácích i zahraničních. Nabízí také množství setkání a autogramiád s významnými našimi i zahraničními básníky, spisovateli a dalšími umělci.

Knižního veletrhu Svět knihy Praha se účastní bezmála pět set vystavovatelů. Představují se ve více než dvou stech stáncích na ploše 3790 m2. V téměř sedmi stech programových zaměřeních postupně vystupuje 769 účinkujících. Největší zastoupení má letos Latinská Amerika. Výrazně jsou zastoupeni spisovatelé, vydavatelé a kulturní činitelé zejména z Argentiny, Brazílie, Chile, Kolumbie, Kuby, Mexika, Peru a dalších států. Nechybí ani prezentace dalších vzdálených zemí. Přijeli zástupci z Číny, Dominikánské republiky, Indie, Izraele či Tchaj-wanu.

Výjimečnou událostí se stal příjezd dvou významných osobností, oceněných Nobelovou cenou za literaturu. Hlavním letošním hostem je ve Španělsku žijící – původem peruánský – spisovatel Mario Vargas Llosa. Další očekávanou návštěvnicí se stala spisovatelka Herta Müllerová. Oba výrazně přispívají do veletržní programové linky »Paměť a vzpomínky«. Večer se například setkají s publikem v pražské Lucerně.

Historik, publicista a spisovatel Vlastimil Vondruška na festivalu pokřtil úvodního svazek šestidílné kroniky Křišťálový klíč - Falknovská huť, který zavede čtenáře do doby třicetileté války. Sága bude vyprávět o osudech sklářského rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Poslední díl bude uzavírat revoluční rok 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu.

»Tahle rodinná kronika se odehrává v barokní době, začíná na konci 17. století a končí na počátku napoleonských válek. Jsou to knihy nepatrně slabší než Husitské epopeje a popisují osud jednoho rodu, který se přestěhuje ze Šumavy do severních Čech, kde se věnuje sklářství nebo plátenictví. Snažím se postihnout kolorit doby 18. století trochu jinak než Alois Jirásek v románu Temno. Protože jedna rovina byl náboženský a národní útlak, ale na druhou stranu to byla doba obrovského ekonomického vzestupu, kdy se z Čech stala průmyslová dílna střední Evropy,« řekl Vondruška.

(the, ste)