Ilustrační FOTO - pixabay

Chladnější počasí potrvá do středy, pak se začne pomalu oteplovat

Chladnější počasí vydrží i příští týden, do středy bude průměr nejvyšších denních teplot kolem deseti stupňů Celsia, pak se začne postupně oteplovat. Celkově bude období od 13. května do 9. června teplotně slabě podprůměrné a srážkově průměrné. Nejvíce srážek očekávají meteorologové v následujícím týdnu. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), a z týdenní předpovědi počasí.

Z následujících čtyř týdnů bude nejchladnější ten první. "Očekáváme, že týdenní průměr teploty vzduchu bude kolem čtyř stupňů pod normálem," uvedli meteorologové. V dalších týdnech předpokládají postupné oteplování, týdenní průměry by ale neměly přesahovat obvyklé hodnoty pro danou roční dobu. Průměr maximálních denních teplot se v prvním týdnu bude pohybovat kolem 14 stupňů a v dalších týdnech mezi 20 až 22 stupni Celsia.

Průměrná teplota pro období od 13. května do 9. června je 14,9 stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1979, kdy průměr činil 18,8 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr 10,6 stupně meteorologové zaznamenali v roce 1962.

Průměrný úhrn srážek pro následující čtyři týdny je 70 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 zatím nejméně napršelo v roce 1979, kdy meteorologové naměřili 31 litrů na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1965 s úhrnem 143 milimetrů, tedy 143 litrů na metr.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

(čtk)