Strýcová získala deblový titul v Madridu a bude světovou trojkou

Tenistka Barbora Strýcová získala na antukovém turnaji v Madridu druhý letošní titul ve čtyřhře a třetí společný se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu. Pátá nasazená dvojice porazila ve finále podniku nejvyšší kategorie Premier Mandatory kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 6:3, 6:1. Srbský tenista Novak Djokovič porazil Rakušana Dominica Thiema 7:6, 7:6 a postoupil potřetí v kariéře do finále turnaje.

Triumf ve španělské metropoli Strýcovou posune v deblovém žebříčku WTA na třetí místo. Světové čtyřhře tak bude od pondělka kralovat české trio Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková a Strýcová, pro niž je třetí příčka osobním maximem.

FOTO - Wikimedia commons

Třiatřicetiletá Strýcová s tchajwanskou partnerkou už letos vyhrály turnaj v Dubaji, vloni získaly první cennou trofej v Indian Wells. Česká hráčka rozšířila svou sbírku deblových titulů na 25.

V Madridu nedaly soupeřkám, které ve čtvrtfinále vyřadily Siniakovou s Krejčíkovou, šanci a obě si spravily chuť po brzkém konci ve dvouhře. V úvodním setu se rychle ujaly vedení 4:1 a i přes jednu ztrátu podání ho za 36 minut získaly. Ve druhé sadě už byl česko-tchajwanský pár na servisu neomylný a zápas uzavřel při prvním mečbolu po podání Sie Šu-wej.

"Moc jsem si to užila, a to nejen z tenisového hlediska, ale i naše přátelství. Na kurtu si užijeme spoustu legrace a s ní je prostě radost hrát," chválila Strýcová partnerku po čtvrtém letošním společném startu. "Ještě je před námi spousta turnajů na různých površích. Tohle byl náš první společný na antuce. Uvidíme, jak to půjde dál, ale zatím to funguje skvěle," dodala.

Djokovič porazil Thiema a bude v Madridu útočit na třetí titul

Srbský tenista Novak Djokovič postoupil potřetí v kariéře do finále turnaje v Madridu a bude na španělské antuce útočit na třetí titul. První hráč světového žebříčku porazil ve vyrovnaném semifinále Rakušana Dominica Thiema 7:6, 7:6.

Jednatřicetiletý Djokovič se letos do finále dostal teprve podruhé po lednovém triumfu na Australian Open. O titul se utká s domácím favoritem Rafaelem Nadalem, který v této sezoně na trofej zatím marně čeká, nebo Řekem Stefanem Tsitsipasem, čtvrtfinálovým přemožitelem německého obhájce Alexandera Zvereva.

Vítěz posledních tří grandslamů Djokovič udolal Thiema v náročné bitvě od základní čáry za dvě hodiny a 22 minut. Zatímco srbský tenista prošel do semifinále bez boje po zdravotních problémech Marina Čiliče, Thiem, který minulý týden ovládl turnaj v Barceloně, měl v nohách třísetovou řež s Rogerem Federerem.

