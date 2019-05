Ilustrační FOTO - pixabay

Bottas si ve Španělsku dojel pro třetí pole position za sebou

Do nedělní Velké ceny Španělska formule 1 odstartují z první řady vozy stáje Mercedes. Kvalifikaci na okruhu v Barceloně vyhrál Valtteri Bottas před obhájcem titulu Lewisem Hamiltonem a německý tým je v ideální pozici získat i v pátém závodě sezony double.

Bottas si pro pole position dojel časem 1:15,406 a Hamiltona, který ovládl poslední dva závody ve Španělsku, porazil o šest desetin. Třetí příčku obsadil Sebastian Vettel z Ferrari se ztrátou necelých devíti desetin a čtvrtý Max Verstappen z Red Bullu zaostal o téměř sekundu. Pátý Charles Leclerc z Ferrari už ztratil bezmála 1,2 sekundy.

Pro Ferrari jsou výsledky v kvalifikaci zklamáním, protože před sezonou při testech v Barceloně dominovalo, ale výkon do závodů přenést nedokázalo. Do Španělska navíc italská stáj přijela s novým motorem, jehož vývoj o zhruba měsíc urychlila, ale ani tak krok s Mercedesem neudržela.

"Je to asi naše Achillova pata. Z auta jsme při prvním kole dostali maximum, pak jsem musel zkusit něco jiného a už to nefungovalo," řekl Vettel. "Ale nemám z auta špatný pocit, jen prostě nejsme dost rychlí. V zatáčkách potřebujeme dobrou přilnavost a to se nám zatím moc nedaří," dodal.

Bottas, který vede průběžné pořadí šampionátu o bod před Hamiltonem, se na první místo na startu postaví potřetí za sebou. A podle statistik by měl mít nakročeno k triumfu, protože pouze třikrát z posledních osmnácti Velkých cen Španělska nestartoval vítěz z pole position.

"Opravdu jsem si užíval, ten adrenalin při všech těch kolech. Mám radost," řekl Bottas, který v minulé sezoně nevyhrál jediný závod. "Sezonu jsem odstartoval skvěle, přesně jak jsem doufal. V autě se cítím čím dál líp, takže se těším na zítra," dodal.

"Kola v poslední části kvalifikace mi moc nevyšla, takže jsem neodvedl dobrou práci," uvedl Hamilton. "Je super, že na prvních dvou místech jsou mercedesy, ale kdyby se mi v neděli podařilo pořadí otočit, bylo by to skvělé," přidal pětinásobný mistr světa.

Mercedes může vylepšit rekordní sérii, když jako první dokázal v úvodních čtyřech závodech sezony obsadit první dvě pozice. Závody v Austrálii a Ázerbájdžánu vyhrál Bottas před Hamiltonem, v Bahrajnu a Číně si pozice prohodili.

Nedělní závod odstartuje v 15:10.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Španělska formule 1

1. Bottas (Fin./Mercedes) 1:15,406, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,634, 3. Vettel (Něm./Ferrari) -0,866, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,951, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -1,182, 6. Gasly (Fr./Red Bull) -1,302, 7. Grosjean (Fr./Haas) -1,505, 8. Magnussen (Dán./Haas) -1,516, 9. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -2,167, 10. Ricciardo (Austr./Renault) -2,700.

Pozn.: Ricciardo na startu přijde o 3 pozice za zavinění nehody v předchozím závodě v Ázerbájdžánu.

(čtk)