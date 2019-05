Ilustrační FOTO - pixabay

Demonstrace ve Varšavě proti restituci židovského majetku

Tisícovky polských nacionalistů ve Varšavě demonstrovaly proti americkému tlaku na Polsko, aby odškodnilo Židy, jejichž rodiny byly během holokaustu připraveny o majetek. Protestující se vydali k americké ambasádě, informovala agentura AP.

Mezi protestujícími byli příslušníci krajně pravicových organizací a jejich přívrženci. Spojené státy podle nich nemají právo se vměšovat do polských záležitostí a údajně kladou "židovské zájmy" nad zájmy Polska.

Polští nacionalisté včetně vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) zdůrazňují, že Polsko bylo za druhé světové války velkou obětí nacistického Německa a že není spravedlivé žádat po Polsku, aby odškodňovalo židovské oběti, když Polsko nikdy nedostalo odpovídající odškodnění od Německa.

Polský premiér Mateusz Morawiecki to zopakoval na předvolebním mítinku ve městě Mlawa na severu země. "Nedovolíme, aby bylo komukoli placeno jakékoli odškodné, protože jsme to my, kdo by měl být odškodněn," citovala šéfa vlády agentura PAP.

"Proč bychom teď měli platit, když nám nikdo nic nedá?" cituje AP 22letého účastníka varšavské demonstrace Kamila Wencwela. "Američané myslí jenom na židovské zájmy, ne na polské," dodal protestující.

Podle agentury Reuters vyšli demonstranti do průvodu od úřadu premiéra k velvyslanectví USA s hesly jako "Polsko nemá žádné závazky" a "Hyeny na holokaustu".

V Polsku žilo do války na 3,2 milionu Židů. Více než tři miliony z nich byly zabity během holokaustu.

Příslušný americký zákon ukládá americkému ministerstvu zahraničí, aby Kongresu podávalo zprávy o pokroku v desítkách zemí, které v roce 2009 podepsaly Terezínskou deklaraci, která vyzývá k restituci nebo náhradě majetku zabaveného obětem holokaustu.

Stoupenci polské krajní pravice tvrdí, že židovské organizace by tak mohly požadovat odškodné ve výši až 300 miliard dolarů (téměř 6,9 bilionu korun).

(čtk)