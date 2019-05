Poměřujme tedy!

Do obhajoby Ferdinanda Peroutky se na vlnách Českého rozhlasu pustil publicista a historik Martin Groman. Má to tak trochu v popisu práce, stojí totiž v čele spolku, který bdí nad Peroutkovým odkazem. Dubnový pořad »Jak to bylo doopravdy« si položil otázku: Byl Ferdinand Peroutka příznivcem nacistů?

S mnoha pohledy páně Gromanovými lze souhlasit, například s popisem situace ve druhé republice, kdy nové nedemokratické poměry (například antisemitská opatření) nenastavovala okupační moc, nýbrž domácí vláda. Je také pravdou, že Peroutka byl vězněm německého koncentračního tábora.

V rámci pořadu došlo aspoň k jedné konfrontaci s Peroutkovými kontroverzními texty. V článku »Češi, Němci a Židé« Peroutka psal: »Každý organismus brání se otravě cizí látkou. Lze předpokládat, že roztok židovského elementu v německém životě byl tak silný, že na to německý organismus reagoval jako na otravu.«

Není to obrana norimberských zákonů, hájil Peroutku Groman. Označit jej za antisemitu naprosto prý nelze, protože měl první manželku Židovku a většina jeho přátel byli Židé. Přiznávám, že »vysvětlení«, jež k tomu Groman nabídl, bylo mi zcela nejasné. »Tady je v úzkých Peroutkův realismus,« poznamenal historik. »Bylo jasné, že i my budeme muset nějakým způsobem se s židovským fenoménem vyrovnat, a obava, že to dopadne jako v Německu, tady byla.«

Rozumíte tomu? Lze takto vysvětlit výše citované Peroutkovy formulace, v nichž hovoří o živých bytostech, které prý měly otrávit německé prostředí, jež na otravu snad i mělo právo reagovat? Co je naprosto jasné, že takový text by demokrat nemohl nikdy napsat. Pokud je Peroutka jako novinář řazen například po bok Karlu Čapkovi, mohlo by se Čapkovo jméno objevit pod takovým výtvorem? Nemohlo. Chceme-li Peroutku, kterého nejen pan Groman vyzdvihuje jako demokrata, poměřovat, poměřujme tedy!

A to byl v pořadu jen okrajově nadhozen jiný článek – nikoli Hitler je gentleman, který evidentně neexistuje, ale »Dynamický život« vydaný v Přítomnosti 26. dubna 1939, kdy Adolf Hitler slavil 50. narozeniny. Z článku jde i po desetiletích mráz a jako sláma z bot z něho čouhá obdiv vůči německému kancléři. Když už bylo zřejmé, co se v Německu od roku 1933 děje – koncentráky, pronásledování a fyzická likvidace Židů a politických odpůrců Říše, se Peroutka květnatě rozplývá nad Vůdcem, »jsa velkou postavou německým národních dějin«. »Hitler nasytil velkými kusy německou národní hrdost... zajistil si právo pořádat střední a východní Evropu po svém... německý vůdce stanul na onom významném rozcestí, kdy snad z vůdce národa stává se vůdce národů«...

Východiskem pro porozumění událostem a souvislostem »je naučit se číst historické texty v dobovém kontextu,« konstatoval na závěr pořadu Groman. Právě podle této zásady nemůže být Peroutka vyzdvižen na piedestal. Jak asi byla jeho slova vnímána v dobovém kontextu, kdy německé represivní orgány obsadily celou naši zemi? Co si čtenář v duchu či nahlas říkal, když jeho článek četl a ulicemi českých a moravských měst duněly německé holínky? Ať si říká pan Groman, co chce, ať dokonce kritické pohledy na Peroutku, jichž se měli dopustit Pavel Tigrid a Jiří Černý (»spletli se«), nazývá klišé. Neuvěřitelně servilním článkem, jenž musel v druhém měsíci nacistické okupace Čechy krutě zraňovat, si Peroutka postavil svůj »pomník«.

A ještě poznámka: Pan historik Groman uvedl, že prý čeští novináři byli nacisty »výrazněji zatýkáni, pokud vůbec, až po heydrichiádě«. Komunistická novinářka Jožka Jabůrková byla zatčena v noci z 15. na 16. března 1939. A co Julius Fučík, Václav Sinkule, Eduard Urx, Kurt Konrad, Vratislav Šantroch...?

Monika HOŘENÍ