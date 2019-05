Tak Francouzům shořel chrám Notre-Dame

Gotický chrám Notre-Dame byl v centru Paříže postaven v letech 1163 až 1345. Spolu s remešskou katedrálou, místem korunovace francouzských králů, je symbolem Francie, asi jako u nás gotický Chrám svatého Víta na Pražském hradě. Problém je, že v tragické noci z 15. na 16. dubna 2019 ho postihl ničivý požár.

Základní údaje o ničivém požáru chrámu Notre-Dame v Paříži jsou již známé. Čidlo v chrámu první varování vyslalo v 18.20. Kontrola ale dopadla negativně. Druhé varování přišlo v 18.43. To už byl zjištěn požár. Velmi rychle se v chrámu šířil. Již kolem 20. hodiny se měla do hlavní lodě chrámu zřítit první část hořící střechy. Po půlnoci se zřítila i 92 metrů vysoká štíhlá věžička uprostřed chrámu. Před ohněm se podařilo uchránit jen severní průčelí chrámu s dvěma hlavními věžemi. Tedy, shořela hlavně střecha. Její hořící části se propadaly do chrámu a devastovaly jeho vnitřek.

Část historicky cenných pokladů v něm uložených se podařilo z hořícího chrámu vynést, popř. v něm shodou okolností nebyly, část jich byla ohněm, kouřem a hašením zničena a další část více či méně poškozena. Celkový rozsah poškození chrámu a historicky cenných předmětů v něm uložených se zjišťuje. Není zřejmě přehnané tvrzení, že oheň zničil »nevyčíslitelné kulturní dědictví«. A v zásadě i kus Francie. Křesťanské dědictví Francie je ale ve Francii dlouhodobě systematicky ničeno, v posledním čtvrtstoletí pod praporem nechvalného multikulturalismu EU typu včetně reálné podpory rostoucí islamizace země.

Asi 400 hasičů bojujících s ohněm mělo zásadní problém snažit se při hašení nezničit obvodové stěny chrámu, aby se nezřítil. Když se na kameni setká oheň a voda, kámen rád puká. Tím spíš, když obvodové zdi jsou z vápence, na kterém Paříž stojí. Proto se ničivý oheň podařilo zcela uhasit až v úterý kolem desáté hodiny dopoledne.

Příčiny požáru nejsou známé. Chrám byl toho času v rekonstrukci. Oheň podle předběžného ohledání způsobilo neúmyslné zavinění, snad v rámci rekonstrukčních prací. Podle fotek je zřejmé, že začalo hořet u čerstvě renovované střechy. Ta rychlost zjištění předběžné příčiny požáru udivuje. Také vyvolává mediální bouři a vášně. Včetně hrubého urážení těch, kteří kladou nepříjemné otázky. Nejen ve Francii.

Co selhalo?

Že si mnozí nejen francouzští politici kolem této tragédie začali honit triko, nepřekvapuje. Že francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupí tak špatně, že mnohé pobouří, je též v normě. Zatím zkazil vše, na co sáhl. Lepší to podle všeho nebude. Chápu Radima Valenčíka, že na svém blogu v článku »Co selhalo a hodně selhalo?« klade nepříjemné otázky:

»1. Byly to bezpečnostní (protipožární) normy a opatření (a že žijeme v hodně bezpečnostně ‚přenormované‘ době, tak to tedy muselo být hodně velké selnání!)?

2. Nebo normy byly dobré, ale vládl naprostý a mnohonásobný šlendrián při jejich dodržování (to nemohlo být porušení jedné normy, ale opakované porušení mnoha norem!)?

3. Nebo to někdo udělal z nějakých perverzních důvodů záměrně (ale to se v případě dobrých bezpečnostních norem a jejich dodržování musel hodně snažit!)? …

Podložená a komplexní odpověď je zcela zásadní pro to, aby se něco podobného neopakovalo.

Proto mě doslova šokovalo to, že

1. V komentovaném zpravodajství v celém našem mediálním mainstreamu tyto otázky (otázka a její alterantivní podotázky) nepadly.

2. Neobjevily se ani ve vystoupení Macrona.

3. Když jsem se je pokusil v reakci na konkrétní prezentace události nastolit, začal jsem být určitým typem lidí »kádrován«.

Český politolog Alexander Tomský upozorňuje, že »Notre-Dame je v muslimské čtvrti. Mše hlídá policie. Kostely ničí muslimská mládež jako sport. … Nejen ve Francii, ale také v Německu a ve Švédsku. … Ve Francii podle zjištění anglo-amerického think tanku Gatestone Institute dochází v průměru ke dvěma útokům na kostely denně a četnost narůstá. Celkem Francie eviduje 1063 útoků na kostely a křesťanské symboly (kříže, sochy).«

Neuškodí připomenout, že i chrám Notre-Dame se stal v poslední době dvakrát terčem útoků. V září 2016 před ním bylo objeveno auto se sedmi kanystry benzinu a s texty v arabštině. Policie v souvislosti s tím zadržela tři ženy, přičemž jedna z nich byla zasnoubená s Adelem Kermichem, jedním z útočníků, kteří v roce 2016 v kostele v Normandii zavraždili 85letého kněze Jacquese Hamela podříznutím hrdla a vážně zranili dalšího muže ve věku 86 let. O rok později došlo před katedrálou k napadení policisty kladivem. Policisté útočníka posléze postřelili. Jednalo se o novináře Farida Ikkena. Vyšetřovatelé později v jeho bytě měli nalézt nahrávku, na které Ikken slibuje věrnost ISIS.

Tradiční veliké pokrytectví Západu

Přidal bych obvyklé velké pokrytectví Západu, politiku dvojího metru. S vypálením stovek křesťanských pravoslavných kostelů a desítek klášterů v srbském Kosovu Albánci pod ochranou vojsk USA a dalších západních zemí Západ včetně Francie problém neměl. Podobně podporoval islamisty včetně ničení křesťanských kostelů v Iráku, v Sýrii, v Libyi a v dalších muslimských zemích, o množství historických památek všeho druhu zničených vojsky USA, Velké Británie a dalších v řadě muslimských států nemluvě. Nyní prolévá krokodýlí slzy nad zkázou chrámu Notre-Dame, symbolu Francie. Francouzský prezident Emmanuel Macron si zoufá: chtěl být druhým Napoleonem Bonapartem a zatím bude jen Napoleonkem, kterému shořel chrám Notre-Dame, jeden ze symbolů Paříže i kdysi hrdé, dnes těžce nemocné Francie.

Chápu ale smutek řadových Francouzů, že tento známý symbol Francie těžce utrpěl. Chápu také deklarované odhodlání bohatých Francouzů chrám Notre-Dame obnovit a finančně na obnovu chrámu přispět. Obnova chrámu Notre-Dame nebude snadná ani levná.

Jak je zabezpečen Chrám svatého Víta na Pražském hradě?

Na závěr položím stejnou otázku jako Radim Valenčík: Jak je zabezpečen Chrám svatého Víta na Pražském hradě? Nemyslím teď před nenasytnými katolickými preláty, ale před bratrstvem červeného kohouta. Prý dvaceti miliony korun ročně. Tedy ta částka připadá na protipožární ochranu celého Pražského hradu. Neříká nic o efektivnosti vynaložení těchto nákladů. Totiž, když začne červený kohout řádit, nemá smysl zpívat: »Co jste hasiči, co jste dělali?« a to i v situaci, kdy zásah připomíná ten z Formanova filmu Hoří, má panenko…

Jan ZEMAN