Exekucí na důchod dál přibývá

Stále více důchodců se dostává do dluhové pasti. Na konci března mělo exekuci na důchod přes 90 400 lidí. Bylo jich tak zhruba o 3800 víc než na konci loňska. Podle stínové ministryně práce KSČM Hany Aulické Jírovcové jde o dopad špatné legislativy v oblasti exekucí a insolvence.

Na konci letošního prvního čtvrtletí mělo exekuční srážku z důchodu 26 054 seniorů a 26 633 seniorek. Mužům Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) strhávala v průměru 2698 korun a ženám 2211 korun. Exekuci na důchod mělo i 21 707 invalidních důchodců a 14 430 invalidních důchodkyň. Průměrná strhávaná částka u muže činila 1978 korun a u ženy 1980 korun. Nižší důchod kvůli exekuci mělo také 1334 vdov a 260 vdovců. Z vdovského důchodu se sráželo v průměru 1612 korun a z vdoveckého 1636 korun.

Stínová ministryně práce KSČM Hany Aulická Jírovcová.

Od roku 2003 se počet osob s exekuční srážkou ze starobní, invalidní či pozůstalostní penze zvedl víc než čtyřikrát.

»Toto je přesně dopad špatné legislativy v oblasti exekucí a insolvence. V ČR je stále více seniorů, kterým se strhává zásadní finanční částka na základě exekučních příkazů a řekněme si na rovinu, důchod je pro věřitele nejstabilnější záruka splácení dluhu« řekla Haló novinám Aulická.

ČSSZ o exekučních srážkách nerozhoduje. Řídí se nařízením soudu či exekučním příkazem exekutora, nebo rozhodnutím ze správního, konkurzního či insolvenčního řízení. Srážení částky z důchodu může úřad ukončit až po splacení dluhu a úroků i nákladů řízení. Podle odborníků na dluhovou problematiku by ale ČSSZ mohla řadu exekucí nechat zastavit, a to kvůli neplatným rozhodčím doložkám z úvěrových smluv.

Právník Petr Němec na Twitteru uvedl, že by ČSSZ mohla soudu navrhnout zastavení protiprávní exekuce, protože má k dispozici údaje z exekučních příkazů. »Proč ČSSZ osm let posílá zbytečně peníze úvěrovkám místo našim důchodcům a nemocným? Kdy se začne něco dít?« ptal se.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) na výtku reagovala tím, že vedení resortu už o možných řešeních jednalo. »ČSSZ musí tyto případy vyhledávat ručně a nemá na to personální kapacity. Potřebovali bychom na to desítky nových úředníků,« uvedla Maláčová. Podle ní ČSSZ informace k exekuci a rozhodčím doložkám klientů neeviduje, úředníci by proto museli ručně procházet »stovky tisíc spisů, možná milion«. Správa u konkrétních případů ověří, kolik času by to zabralo. Ministryně podotkla, že soudy mají povinnost neoprávněné exekuce zastavovat, měly by to tedy dělat automaticky. Maláčová o tom chce jednat s ministerstvem spravedlnosti.

Seniorům je potřeba pomoci

Aulická s vysvětlením Maláčové souhlasí. »Bohužel ČSSZ není aparát, který by mohl nechat zastavit neoprávněné exekuce, protože to může jen oprávněný nebo povinný, což ČSSZ opravdu není. Pan advokát Němec tak trochu záměrně mate veřejnost svými výroky, ovšem s paní ministryní Maláčovou musím opravdu souhlasit, že na kroky, které by bylo v tomto případě třeba udělat, není personálně ČSSZ nachystaná. Jde o to, že by se opravdu muselo do každé složky ručně, zjistit oprávněnost exekuce, poté oslovit písemně seniora, zda by nepodal žádost na zastavení neoprávněné exekuce z uvedených důvodů. Víme však také, že již proběhla jednání, která by mohla personální situaci v této záležitosti řešit a zareagovat jiným způsobem,« uvedla stínová ministryně. S ministryní Maláčovou se chce setkat osobně a podpořit např. iniciativu krajské hospodářské komory Ústeckého kraje, která přišla s určitým návrhem řešení a značně urychlit proces, který by vedl k okamžitému zastavení neopravných exekucí. »Každopádně hovoříme o nehorázném dopadu na seniory, kteří neví, jak se bránit a postupovat a je jim tedy potřeba pomoci v celém průběhu jejich případu,« dodala Aulická.

Ministerstvo práce uvedlo, že ČSSZ začne v květnu ověřovat, zda by to zvládala. »Od května 2019 zahájí ČSSZ pilotní projekt, který má za cíl ověřit, za jakých personálních a technických podmínek by byl takový postup proveditelný, jak by byl časově a finančně náročný a zda by nedošlo k ohrožení provádění exekučních srážek z dávek důchodového pojištění v běžných případech,« sdělila ČTK šéfka tiskového oddělení ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

