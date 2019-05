Ilustrační FOTO - pixabay

Možnost podávání petic se zřejmě rozšíří

K organizování plnohodnotných elektronických petic by mohl do budoucna sloužit portál veřejné správy. Lidem by stačil k jejich pomyslnému podpisu elektronický občanský průkaz. Počítá s tím novela příslušného zákona, kterou navrhla skupina poslanců z ANO, Pirátů, SPD, ČSSD a KSČM.

Petiční zákon sice elektronické petice umožňuje, k potvrzení jejich podpory je však nutný elektronický podpis. Podle autorů novely je to natolik organizačně a technicky náročné, že se tento druh petic příliš nevyužívá a převažuje listinná podoba s vlastnoručními podpisy. Podpora petic na různých internetových platformách takzvaným kliknutím je podle předkladatelů právně diskutabilní.

»Petiční právo je v českém právu historicky dlouho zakořeněno a je poměrně často občany využíváno. Ukazuje se ale, že v době vzniku zákona, to znamená v devadesátých letech minulého století, byla jako základ brána papírová forma petic, nicméně dnes, v době elektronizace, kdy je možnost podávat petice elektronicky, je problém identifikace petentů, aby jejich hlas byl opravdu identifikován s jejich vůlí,« řekl našemu listu člen sněmovního petičního výboru Leo Luzar (KSČM), který se na tvorbě novely podílel.

Člen sněmovního petičního výboru Leo Luzar (KSČM).

Zrovnoprávnit papírové a elektronické petice

Návrh předpokládá vznik zvláštní aplikace pro elektronické petice na portálu veřejné správy. Organizátor podpisové akce by na ní vytvořil konkrétní petici s potřebnými údaji. Aplikace by ve výsledku obsahovala seznam aktivních petic. Lidé by si mohli vybrat, kterou z nich chtějí »kliknutím« podpořit. Právoplatně by to provedli poté, co by se do portálu přihlásili prostřednictvím elektronického občanského průkazu, což by zajistilo jejich identifikaci.

Ověřování pomocí elektronických občanských průkazů požaduje ministerstvo vnitra. Podle Luzara byl tento způsob ověřování podmínkou ministerstva, které je obhospodařovatelem databází občanů. »Chceme však náš návrh, který nyní jde do vlády, rozšířit o možnost vytěžovat petice papírové a vytvořit možnost systému petic tak, jak to mají jinde ve světě, kde to funguje a občan se může vyjádřit jak papírovou formou tak elektronicky ke stejné petici a jeho hlasy jsou rovnocenné,« dodal Luzar. V dalších čteních návrhu proto bude žádat o jeho rozšíření v tom smyslu, aby se papírové a elektronické petice dostaly na stejnou úroveň. Návrh je tak podle něj pouze prvním krokem k dosáhnutí tohoto stavu, v dalším projednávání se pokusí o jeho rozšíření.

Změna i v projednávání ve výborech

Po ukončení sbírání podpisů by organizátor podle důvodové zprávy zadal přeposlání petice s pomyslnými podpisy lidí do své datové schránky. Následně by ji zaslal úřadu, kterému by byla adresována.

Novela, kterou nejprve posoudí vláda, také upravuje projednávání petic sněmovními výbory. Petiční výbor by se zabýval na rozdíl od současnosti jen některými z nich. Ostatní by podle obsahu dostávaly přímo věcně příslušné výbory, jejichž členové by posuzovali i formální náležitosti petic.

Pokud zákonodárci předlohu schválí, organizátoři podpisových akcí by mohli využívat aplikaci od přespříštího roku.

(jad)