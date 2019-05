Ilustrační FOTO - pixabay

Hamilton s Bottasem prodloužili nadvládu Mercedesu i v Barceloně

Velkou cenu Španělska vyhrál obhájce titulu Lewis Hamilton před týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Stáj Mercedes díky nim vylepšila rekordní vstup do sezony, když její vozy obsadily první dvě příčky i v pátém závodě nového ročníku.

Hamilton se hned po startu dostal z druhého místa do čela a na okruhu v Barceloně si nakonec s přehledem dojel pro třetí triumf za sebou. Bottase porazil o čtyři sekundy a s náskokem sedmi bodů se před něj posunul na první místo v průběžném pořadí šampionátu.

Závod byl především taktickou bitvou zastávek v boxech a jediné drama přišlo v závěru, kdy po nehodě Lance Strolla z Racing Point s Landem Norrisem z McLarenu vyjel na trať safety car. Hamilton na prvním místě přišel o zhruba desetisekundový náskok, vedení ale i po restartu bez problémů udržel.

Třetí místo obsadil se ztrátou téměř osmi sekund Max Verstappen z Red Bullu. Za ním se seřadili piloti Ferrari Sebastian Vettel a Charles Leclerc, kteří si v průběhu závodu hned dvakrát na příkaz vedení stáje prohodili pozice v neúspěšné snaze smazat ztrátu Mercedesu.

Italská stáj prodloužila své trápení v této sezoně, do které vstupovala jako favorit. Do Barcelony navíc přivezla několik vylepšení vozu včetně nového motoru, jehož vývoj o měsíc urychlila, ale ani to jí nepomohlo. Vettel nakonec na Hamiltona ztratil devět sekund a Leclerc třináct.

Šampionát bude pokračovat za dva týdny Velkou cenou Monaka.

(čtk)