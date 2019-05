Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bělorusko pouští turisty do zóny Černobylu

Po třiatřiceti letech zákazu vstupu přijaly běloruské úřady rozhodnutí nabídnout turistům návštěvu takzvaného Polesského radiačně-ekologického parku. Jinými slovy vstup do běloruské části černobylské zóny, napsal list Izvestija.

Vstup je možný výlučně v organizované skupině. Testování turistiky začalo loni v listopadu, nyní byla dopracována závazná pravidla pobytu v zóně a projekt přešel do běžného režimu. Turisté se do zóny dostávali i předtím, vždy však šlo o nelegální vniknutí. Kdo byl přistižen prvně, dostal pokutu, kdo podruhé, byl poslán k soudu.

Bělorusko se inspirovalo Ukrajinou, která zónu otevřela pro organizovanou turistiku už v roce 2011. Je tam možné navštívit elektrárnu a její tři bloky, které nevybuchly, čtvrtý, krytý sarkofágem, lze vidět jen zvenčí. Navštívit lze i města Pripjať a Černobyl, která jsou ovšem prázdná a chátrají. O tyto turistické výpravy je zájem.

Ekologické exkurze

V Bělorusku sázejí na ekologické exkurze. Na ploše 216 000 hektarů roste prales, obývaný hojností zvěře. Na návštěvu zóny se ale turista musí připravit předem. Polesský park totiž leží v pohraniční zóně, proto je třeba nejprve získat povolenku ke vstupu. Tu vydávají pohraniční vojska. Snadnější proto je jet se skupinou organizovanou cestovní kanceláří. Ta žádá o hromadné povolení, žádost mohou ale podat i jednotlivci, kteří jsou v konečném výsledku ke skupině také přiřazeni. Každý člen organizované skupiny platí za povolení 75 dolarů, »sólisté« po 150 dolarech.

Jeden až dva dny

O povolení se žádá po internetu, přijde odpověď, v níž je uvedeno, ve které jednotce pohraniční stráže je povolenka připravena. Vstup se obvykle umožňuje na jeden až dva dny. To znamená dva celodenní či polodenní výlety do divoké přírody, na noc turisté zónu opouštějí, nejsou tam hotely, kde by mohli přespat. Povolení nemohou dostat děti, ty mají nadále vstup do zóny zakázán.

Povinná instruktáž

Každá exkurze začíná povinnou instruktáží. Turistům je zdůrazněno, že odpovědnost za zdraví nesou sami a musí respektovat pokyny průvodců. Mezi ně patří stálé pozorování míst, na která vstupují. V roce 1986 proběhla evakuace veškerého obyvatelstva velice rychle, lidé si nesměli ani nic odnést. Načerno pak přijížděli takzvaní lovci kovů, kteří na dříve obydlených místech nadělali značný nepořádek, když vyhledávali kovy, které pak prodávali mimo zónu. V prvních letech to bylo nebezpečné, kovy obsahovaly radiaci, takže vojáci zloděje zatýkali a kradené kovy zabavovali. Pak se však úroveň radiace snížila a vojáci hlídat přestali. Nyní se turistům může stát, že při neopatrnosti by mohli propadnout do děr po ukradené kanalizaci, či do nyní už rozpadlých studní.

Správa parku: Nebezpečí nehrozí

Pokud jde o radiaci, správa parku tvrdí, že zdraví turistů nebezpečí nehrozí. Zástupce ředitele parku Maxim Kudrin řekl Izvestijím, že pobyt v délce jednoho či dvou pracovních dnů vychází ohledně ozáření stejně, jako let letadlem ve výšce 10 000 metrů. Přesto existují výjimky. Zakázáno je koupání v řece Pripjať, která má místy bahnité dno, do něhož se »spláchly« radioaktivní látky. Do vzduchu by se prý dostaly právě jen při koupání.

Koně, zubři i houby

Turistům jsou také objasněna pravidla případného střetnutí se zvěří. V zóně se nesmí lovit, proto tu žije množství zvířat včetně vzácných zubrů a koní Przewalského. Ti se sem rozšířili z přilehlého ukrajinského národního parku. Lidé jsou poučeni, že se mají chovat klidně, neutíkat a zvířata nelekat například fotografováním. Dvě turistické agentury, které organizují pobyty v zóně, uvádějí, že mezi návštěvníky a zvířaty zatím žádný konflikt nevznikl. Zvláště v zimě bylo možné vidět zubry poměrně zblízka, chodili totiž ke krmelcům.

V létě roste v zóně hodně hub. Místní lidé ze vsí sousedících se zónou na ně chodí. Prý jsou zdravé. Mohou být, pokud jsou zkontrolované dozimetrem. Tento přístroj prý tu mají všechny místní rodiny. Ale také průvodci turistů. Hosté jsou povinně změřeni dvakrát. Při začátku exkurze a při jejím konci. Prý pro jistotu.

(pe)