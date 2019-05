Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Britové do EP. Volby

Britové budou téměř tři roky po odhlasování odchodu z Evropské unie volit opět své zástupce do Evropského parlamentu (EP). Vývoj, který byl již několik týdnů označován jako nevyhnutelný, potvrdil minulý týden faktický zástupce britské premiérky David Lidington. Uznal, že vládě se nepodaří včas prosadit dohodu s EU o podmínkách brexitu.

»Volby do Evropského parlamentu se v Británii uskuteční 23. května, vláda rozhodla, že do tohoto data už nezbývá dost času na dokončení ratifikace brexitu,« citovala Lidingtona agentura Press Association. Zástupce Theresy Mayové však dodal, že kabinet by si přál, aby se nově zvolení britští europoslanci nakonec funkcí neujali. EP v novém složení poprvé zasedne 2. července. Bez schválení ze strany EP ale dohoda o podmínkách britského odchodu z EU ratifikována být nemůže. Lidington dodal, že proces chce mít vláda »za sebou před letními prázdninami«. Začátek letního volna pro britské poslance podle deníku The Guardian ještě stanoven nebyl, zpravidla však bývá ve druhé půli července.

Vláda po třech neúspěšných pokusech prosadit v parlamentu podobu brexitu dojednanou v Bruselu vyjednává už přes měsíc o možném kompromisu s opozičními labouristy. Po nedávných místních volbách, které vládním konzervativcům i hlavní opoziční straně přinesly varování ze strany voličů, když propadli konzervativci i labouristé, se v médiích spekuluje o průlomu, proces je však stále nevyzpytatelný. Pakliže bude hledání kompromisu neúspěšné, slíbila premiérka Mayová poslancům hlasování o různých variantách vyústění brexitu. »Jakožto vláda vedeme rozhovory s opozicí a s dalšími stranami v parlamentu, abychom se pokusili najít cestu vpřed, která má co největší podporu,« řekl Lidington. Dodal, že zajištění odchodu z EU před prázdninami britských poslanců bude vyžadovat »tvrdou práci a kompromisy od různých politických stran«.

Průzkumy veřejného mínění nasvědčují, že evropské volby přinesou zejména konzervativcům další porážku, přičemž vládnoucí strana by mohla přijít i o polovinu z aktuálních 19 europoslaneckých křesel. Velmi dobře si naopak v průzkumech vede nová Strana pro brexit dlouholetého europoslance Nigela Farage prosazující odchod z EU bez dohody. Farage poslední eurovolby v Británii vyhrál se Stranou nezávislosti Spojeného království (UKIP), která obsadila v EP 24 míst. Británie má v 751členném Evropském parlamentu 73 zástupců. Dokud je členem EU, musí tam své poslance mít, jinak by porušovala unijní právo. Po dvou odkladech způsobených oboustrannou snahou zabránit brexitu bez dohody se termín odchodu z EU posunul z konce března na konec října. Pro jeho realizaci potřebují Britové nejen schválit dohodu o rozluce s EU, ale také zvláštní zákon, který by obsah mezinárodní úmluvy přenesl do britského práva. Jen tato fáze by zřejmě zabrala minimálně několik týdnů.

(čtk)