Ilustrační FOTO - pixabay

Alkohol, tabák a hazard podraží

Ministerstvo financí připravilo návrh na zvýšení spotřebních daní z tabáku, lihu a hazardu jako reakci na růst dostupnosti návykových látek. Návrh reaguje na požadavky ministerstva zdravotnictví a národní koordinátorky pro protidrogovou politiku.

»Zatímco průměrná mzda se v České republice mezi lety 2009 až 2018 zvýšila téměř o polovinu, například spotřební daň z lihu se zvýšila naposledy v roce 2010,« uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, by měla stoupnout spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, od příštího roku zhruba o deset procent a spotřební daň z lihu asi o 13 procent. U hazardních her ministerstvo financí (MF) plánuje zvýšit sazbu u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a tzv. totalizátorových her z 23 na 25 procent, a u loterií, bing a živých her z 23 na 30 procent. Změny podle návrhu přinesou do veřejných rozpočtů v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun. MF upozornilo, že spotřební daň u lihu by i po zvýšení měla zůstat nižší než v Německu nebo Polsku. U tabáku pak růst odůvodňuje MF také tím, že neplní požadavky EU na výši daně.

Krok správným směrem

»Úpravu spotřebních daní připravovala vláda delší dobu,« řekl Haló novinám poslanec Jiří Dolejš (KSČM), stínový ministr financí. »Daň na tabák a líh nebyla dlouho upravovaná, nyní jde o její nastavení, protože její spodní hranice je harmonizovaná Evropskou unií, tzn. je to minimální hranice spotřební daně. Horní hranici je ovšem nutné nastavit tak, aby se výnos reálně zvýšil. Ne vždy zvýšení daně vede ke zvýšení výnosu, lidé by mohli začít nakupovat cigarety na černém trhu. Kolem nastavení daně bude nepochybně v parlamentu ještě diskuse. Alkohol ani kouření nejsou základní životní potřebou a těžko někdo bude zvýšení napadat s tím, že se bez nich lidé neobejdou,« míní Dolejš. »Pokud jde o hazard, poslední zdanění bylo určitým kompromisem. Nyní je na stole přenastavení sazeb. Na různé druhy herních aktivit mohou být různé sazby. Prostor pro zvýšení tam také je. My jsme o tom s paní ministryní financí už jednali. Pro nás je to vykročení rozumným směrem. Také o těchto daních ještě bude jednat parlament a uvidíme, zda dojde k nějakým úpravám,« uvedl Dolejš.

Poslanec Jiří Dolejš (KSČM).

Zátěž pro veřejné rozpočty

»Jsem moc rád, že ministerstvo financí vyslyšelo naše volání. Podle poslední zprávy OECD z července 2018 jsou spotřební daně z alkoholu a tabáku v České republice stále nízké. Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy,« uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle národní protidrogové koordinátorky Jarmily Vedralové se ČR dlouhodobě pohybuje na prvních příčkách ve spotřebě alkoholu na osobu. »Máme přes 20 procent denních kuřáků a potýkáme se s rozrůstajícím online hazardem. Konzumace návykových látek má nejen negativní účinky na zdraví české populace, ale představuje i vysokou ekonomickou zátěž pro veřejné rozpočty a samotné konzumenty a jejich rodiny,« uvedla.

Vedralová dále upozornila, že u alkoholu tvoří celospolečenské náklady 59 miliard korun ročně a zisk státu ze spotřební daně není ani desetiprocentní. »Pokud by se zvýšilo zdanění o deset procent, snížila by se dle odborníků a mezinárodních doporučení konzumace alkoholu o 4,4 procenta,« dodala.

Posílí černý trh?

Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret by mohla podle informací ČTK od tabákových firem stoupnout o 12 až 13 korun. Podle MF bude růst u minimální sazby 5,4 koruny na krabičku cigaret. U půllitrové lahve 40procentní lihoviny by cena kvůli zvýšení daně stoupla o 9,1 koruny, oznámila Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL). Podle dřívějšího vyjádření výrobců lihovin a tabáku i sázkových kanceláří povede zvýšení daní k rozšíření černého trhu a zdražování.

Opoziční ODS se zvýšením daní z lihu a tabáku souhlasí. Vláda ANO a ČSSD by ale podle občanských demokratů měla nabídnout například snížení daně z příjmu. TOP 09 se zvyšováním daní nesouhlasí a bude proti návrhu. Obě strany straší, že vládě docházejí peníze a snaží se je získat od daňových poplatníků.

(ng)