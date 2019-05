FOTO – archiv Fairtrade Česko a Slovensko

Na podporu udržitelného pěstování se sešly tisíce lidí

Na 193 místech po celé České republice se v sobotu sešlo přes 8000 lidí, aby společnou snídaní z fairtradových nebo lokálních surovin dali najevo zájem o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny, a solidaritu s nimi. Férová snídaně se letos u příležitosti Světového dne pro fair trade konala již podeváté.

Počet míst, kde se happening konal, každoročně roste. Stejně tak počet účastníků. Například v roce 2014 to bylo 4322 lidí, loni již 8106. Loňský rekordní počet účastníků se podařilo překonat i přes nepřízeň počasí, kdy přes Českou republiku přecházela od západu na východ studená fronta. Zatímco na Moravě lidé snídali za pěkného počasí, přes většinu Férových snídaní v Čechách se přehnal déšť.

Například v Kadani, kde se Férová snídaně konala v komunitní zahradě, pršelo po celou dobu konání snídaně. »Náladu nám to nezkazilo, vybudovali jsme si přístřešek, vzali pláštěnky a bufet jsme měli v otevřených kufrech aut. K tomu nám zahrál guatemalský kytarista Fernando Lopez, takže jsme se všichni skvěle bavili,« říká organizátorka Férové snídaně v Kadani Lea Jozífková, projektová manažerka z biostatku v Hořenicích. Právě špatné počasí ale zavinilo, že se počet účastníků snídaně snížil z loňských 60 na letošních 40.

Loňský počet účastníků se podařilo naopak překonat organizátorům v Chebu. Oproti loňským 280 jich letos přišlo 302. Počtu hostů odpovídal i gastronomický a kulturní program. Kromě snídaně z fairtradových surovin a z produktů od domácích farmářů se podávala i raw (syrová) strava a lidé si vyměňovali speciální recepty. Děti měly k dispozici výtvarné dílničky, deskové hry a dětský koutek. Chebská Férová snídaně byla místem s druhou největší účastí.

Snídani spojili s kulturním vystoupením

Největší akci se podařilo uspořádat organizátorům v Horce nad Moravou, kde se na Férové snídani na zahradě místní školy sešlo 342 lidí včetně místního spolku seniorů. »Důvodem je především to, že Férová snídaně je vyvrcholením celoročního školního projektu zaměřeného na témata související s udržitelným rozvojem a spravedlivou společností. Snídaně je spojená i s divadelním a pěveckým vystoupením,« říká Kateřina Lerchová, školní psycholožka ZŠ Horka nad Moravou. Divadelní představení s názvem Budoucnost připravily děti, šlo o katastrofickou vizi, jak bude vypadat život v budoucnosti, pokud se budeme k přírodě a jejím zdrojům chovat tak, jak se k nim několik posledních generací chová. Nejvíce pokrmů z fairtradových i lokálních surovin připravily a do školy donesly děti ve spolupráci se svými prarodiči.

Třetí nejvyšší účastí se mohou pochlubit organizátoři ze Vsetína, kde se na náměstí Svobody sešlo 278 lidí. Účast ve Vsetíně je tradičně vysoká, není náhodu, že město Vsetín získalo status Fairtradové město a do programu Fairtradové školy jsou zapojeny čtyři vsetínské školy. Nejvíce v České republice.

Většina akcí měla doprovodný program, který se zaměřil na zvýšení informovanosti o tom, v jakých podmínkách vznikají věci, které denně spotřebováváme, a jak může etická spotřeba přispět k sociální a environmentální udržitelnosti. Na mnoha místech se také konaly soutěže a hry pro děti, vědomostní kvízy a výstavy fotografií o pěstování plodin apod.

Proti zneužívání pěstitelů

Férová snídaně je největší akcí na podporu fair trade v České republice. »Lidé svou účastí dávají symbolicky najevo, že je zajímá původ potravin. Nechtějí svou spotřebou podporovat zneužívání pěstitelů kávy či banánů v Latinské Americe nebo kvůli levnému kakau kácení deštných pralesů v západní Africe. Vyjadřují svou solidaritu s lidmi ve světě a zájem o odpovědnou spotřebu. Těší mě, že se do akce zapojují lidé z různých zájmových a profesních skupin, pedagožky, faráři, úředníci nebo skauti,« říká koordinátor akce Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko.

Princip snídaně je jednoduchý. Účastníci si sami přinesou potraviny z fairtradových surovin. Může to být fairtradový čaj, káva či džus, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem nebo fairtradové banány. To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky. Snídá se na dekách v parku, zámecké zahradě, u stolu na náměstí nebo na jiném oblíbeném a veřejně přístupném místě.

Systém Fairtrade

Známka FAIRTRADE označuje výrobky, které splňují sociální, ekonomické a environmentální standardy nastavené mezinárodní organizací Fairtrade International. Zákazníky informuje o tom, že pěstitelé dostali za svou práci spravedlivou a stabilní výkupní cenu, která pokrývá náklady na udržitelné pěstování. Nákupem výrobků s označením FAIRTRADE tak zákazníci přispívají ke zlepšování životních podmínek drobných pěstitelů v zemích globálního Jihu (tzv. rozvojových zemích). Kromě odpovídající výkupní ceny dostávají pěstitelé zapojení do systému Fairtrade ještě fairtradový příplatek, který mohou použít k investicím do rozvoje svých farem a svých komunit, a to na základě demokratického rozhodování členů komunity.

