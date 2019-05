Člověk míní a příroda mění

Navzdory současnému počasí předpovědi odborníků předpovídají další ataky sucha.

Voda se stala zdrojem, který je třeba chránit. Mnozí dlouho brali vodu jako samozřejmost. Voda se stala i předmětem zisků, které ve většině případů plynou do zahraničí. Bez vody neexistuje život. Člověk si dnes plně uvědomuje hodnotu této životodárné tekutiny. Příroda změnou klimatu, kdy dochází k oteplování, trpí jejím nedostatkem, stejně je tomu u zvířat. Proto je nutné vrátit vodní zdroje do vlastnictví státu, měst a obcí. Vědci intenzivně hledají řešení této kritické situace. Každý z nás může pomoci šetřením spotřeby vody v našich domácnostech, jinak se bude její nedostatek neustále zvětšovat, a to rozhodně nechceme.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny