Jsem xenofob?

Prý jsem xenofob, řekl mi jistý muž cestující se mnou v pražském metru. Prohodil jsem jen, že se mi nelíbí šátky u muslimských žen zakrývající obličej. A to jsem neřekl, že ani šátky přes vlasy jako jistou politickou proklamaci také nemusím. Odmítl jsem to. Nevadí mi Vietnamky, které se přizpůsobily jako většina jejich komunity našim zvyklostem, i když jim stále dělá potíže jazyk. Nedivím se, mně ve Vietnamu jejich jazyk, nebo alespoň pochopení jeho skladby, dělal také potíže. Nevadí mi Ukrajinky, s nimiž se setkávám ve městě, kam jezdívám. Jsou pracovité a vydělávají si podle svých možností na život. Jsem tedy xenofob?

Jistý přítel mi připomněl, že marxismus je internacionální. Proto prý německá Die Linke se postavila na stranu imigrantů. Nevím, ale klasici marxismu myslili tímto svým postojem spojení vykořisťovaných, protože kapitál je nadnárodní a vykořisťuje stejně v Čechách jako třeba v Anglii. Jenže ti migranti přicházející sem k nám s iPhonem, nebo ti, co dostali povolení k pobytu a žijí z bůhvíjakých peněz, nejsou proletariát. Takové klasici na mysli neměli. Těch prvně jmenovaných je u nás zatím málo. Nejsme »destinace«, která si je přeplácí. Proto ti prví, ti, kteří jdou za lepšími životními podmínkami, za dávkami, které nemusí podložit prací, ti, kteří neutíkají ze své země pro nebezpečnost války, k nám nemíří. Zato víc těch druhých, kteří tu jsou legálně. I ti mají své cíle a peníze, s nimiž k nám přišli. Ti už se vůbec nepodobají proletariátu. V severočeských donedávna Kuberových Teplicích, o nichž se často mluví, mají už sto firem, které ovládá muslimský svět. To by jistě nebylo na závadu, ale snaha vybudovat zde v sousedství města nové doslova satelitní »muslimské městečko« vyvolává řadu otázek. Také proto, že už dnes můžete ve městě vidět desítky zcela zahalených žen, bodyguardy, kteří je chrání a nápisy svědčící, že s převzetím českých zvyklostí to nemíní dost vážně. Dnes údajně vedle Teplic má tedy vzniknout satelitní městečko, kde budou žít podle svých zákonů jen muslimové? Vznikne tak další, tentokrát »na úrovni«, ghetto pro »nepřizpůsobivé«, ale ona »nepřizpůsobivost bude zcela jiného charakteru.

Jsem tedy xenofob, když nesouhlasím s tím, aby muž měl u nás dvě či více žen, jako to už tolerují v některých místech Německa, když bychom znovu ženy tady měli pokládat za osoby nižší úrovně, když nesouhlasím s tím, že bychom se my, Češi, se svou historií, zvyklostmi, kteří jsme se tu narodili a dodržujeme zákony, měli přizpůsobit netolerantním zvyklostem a napomáhat k vytváření nových sídlišť typu Molenbeek, které se ve svém skrytu podřizují namísto belgickým zákonům islámským.

Možná však, že tomu tak není, že žádný satelit se nebude u Teplic stavět. Možná. Jenže před Kamennými lázněmi se ženy se zcela zahalenými obličeji tam chovají už dnes jako doma.

Jaroslav KOJZAR