Proč budu volit Devítku?

Proč nakonec příští týden zase budu volit KSČM? Dobrovolně přiznávám, že už mě párkrát svrběly prsty a třeba před posledními parlamentními volbami jsem coby autentický levičák vážně uvažoval, že tam hodím Zelené pod vedením mně velmi sympatického Matěje Stropnického. Ještě, že jsem to nakonec neudělal. Kde je Matěj teď (mimo politiku) a kde jsou Zelení (v lůně TOP 09 a STAN)…?!

Tenkrát mě totiž vážně štval přístup KSČM zejména v otázce migrační krize. Nakonec jsem se ale rozhodl zůstat věrný jediné volitelné autentické levici a dnes fakt nelituji. Už proto, že programově tou autentickou levicí KSČM (zejména ve spojení se SDS) zůstává dosud.

Čehož jsme svědky právě před letošními eurovolbami. Jo, to je fakt jiná káva než předloni. Konečně téměř kandidátka snů - k TOP šestce nelze mít jediné výhrady: dokonalá lídryně a mladí krásní revoluční mužové na bedně, k tomu kolega z redakce, zástupce skvělé mládežnické kliky z Litoměřicka a další europrofesionálka »na malém (biatlonovém) pódiu«. Hned za nimi symbol naší mládežnické komsomolské generace z 90. let atd.

Druhá desítka? Otvírá ji fešná řidička kamionu, ale najdu v ní i další mladé prima parťačky či svého oblíbeného profesora (právě ze SDS). Celou kandidátku pak uzavírá fajn kluk do nepohody, kterému poslancování v národním zákonodárném sboru nikdy nestouplo do hlavy.

Takže za mě jasný palec nahoru. KSČM ukázala, že přece je schopna se omladit. A programově je to taky lepší, z hlediska akcentace takové sociálnější. I když, na přeložené A3 »skládačce« s jednotlivými kandidáty je uprostřed program - Co CHCEME a co NECHCEME v EU. A v něm se píše mj., že chceme »řešení migrace v místě vzniku«. Fajn, tady bych ovšem za sebe doplnil, že dokud je to ještě možné, protože brzy vzhledem k již probíhající klimatické apokalypse to už moc fungovat nebude, ale nešť. S tím souvisí, že nechceme »posilování pro-migrační politiky«. Jo, chtít nemusíme, ony se nás však okolnosti možná už za pár let asi příliš ptát nebudou… Tak snad na to budeme připraveni a pochopíme, že coby levicová internacionální humanistická a solidární parta(j) v obraně před kapitalistickými zlořády budeme potřebovat nebát se držet basu i s novodobými bídníky jiné barvy pleti či jiného náboženského vyznání a kulturního základu.

Obecně by také neškodilo klást i ve stručné verzi programu víc důrazu právě na klimatické změny a nezbytný (euro)přístup homo sapiens sapiens k nim. Ale jinak mohu v klidu prakticky vše podepsat. Takže já mám jasno. A vy?

Roman JANOUCH