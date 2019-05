Ilustrační FOTO - pixabay

Mateřských škol i dětí v nich přibývá

Počet mateřských škol se za posledních deset let zvýšil o desetinu a množství jejich tříd asi o čtvrtinu. Do školek nyní chodí asi 364 tisíc dětí, což je přibližně o pětinu víc než ve školním roce 2008/2009.

Mateřské školky se stávají stále žádanější i u rodičů dětí, kterým nebyly tři roky. Počet dvouletých ve školkách se v daném období zvedl zhruba o tři čtvrtiny na současných 45 374. Vyplývá to ze statistik ministerstva školství.

V nedávné minulosti se školky v ČR staly pevnou součástí vzdělávací soustavy. Po snížení jejich počtu v 90. letech se v posledních deseti letech, kdy především zástupci KDU-ČSL, ODS a dalších stran tvrdili, že matky mají být s dětmi doma co nejdéle, se kapacity opět zvětšily. Ve školním roce 2008/2009 jich v ČR fungovalo 4809 s celkem 13 035 třídami, nyní je v ČR 5287 školek, které mají dohromady 16 064 tříd.

Rozšíření kapacity předškolních zařízení podpořil stát dotacemi ve výši stovek milionů korun, mnohé budovy MŠ už totiž sloužily jiným účelům, ty, které přežily, zdaleka nestačily.

A jesle se bez rozvahy likvidovaly šmahem! Zanedlouho se to ukázalo jako špatný krok, na což KSČM stále upozorňovala. Stát proto musel reagovat na nástup silných ročníků dětí narozených kolem roku 2008. V blízkosti velkých měst bylo třeba vybudovat nové třídy i kvůli stěhování mladých rodin do nových domů. Do školek tak i díky tomu mohlo začít chodit stále více dětí včetně dvouletých. V současnosti tam je celkem 363 776 předškoláků, zatímco před deseti lety to bylo 301 620. Největší nápor zaznamenaly školky ve školním roce 2014/2015, kdy se do nich zapsalo 367 603 dětí.

Přijímání dvouletých dětí do mateřských škol umožnila novela zákona z roku 2005. Zatímco tehdy jich do mateřinek nastoupilo 23 849, v září 2008 to bylo 26 384 a v současném školním roce už 45 374. Před deseti lety tvořili dvouletí zhruba 8,8 % všech dětí ve školkách, nyní je to 12,5 procenta. Zhruba 55 % z nich mělo 3. narozeniny do konce kalendářního roku. Od letošního září by do školek podle odhadů ministerstva mohlo nastoupit asi 47 100 dvouletých, tj. kolem 41 % všech dětí v tomto věku. Požadavek, aby měly dvouleté děti mateřinku od roku 2020 zajištěnou, zákonodárci loni zrušili. Dvouleté děti se tak nadále dostanou do školky jen tam, kde na ně zbudou volná místa. Dětem starším tří let musí ředitelé místo garantovat.

»Maminky si většinou berou rodičovskou dovolenou jen na dva roky, protože se chtějí co nejdřív vrátit do práce. A tím, že nejsou jesle, které dříve pečovaly o děti do tří let, protože v 90. letech se tvrdilo, že nebudou potřeba, zjistili jsme, že je požadavek na umístění mladších dětí. Ale když nejsou jesle, musejí jít děti do školky. Mateřské školy tyto mladší děti přibírají jen v případě, že mají volnou kapacitu,« reagovala pro Haló noviny exposlankyně, bývalá dlouholetá učitelka mateřské školy, předsedkyně Jihočeského krajského výboru KSČM Alena Nohavová. Mateřské školy podle jejích slov nejdřív uspokojí předškoláky, tedy poslední ročník mateřinek, uspokojí děti starší tří let, a pokud jim zbude místo, mohou přijmout mladší děti.

V ČR zoufale chybějí jesle

Rodiče potomků, které státní školky nepřijmou, mohou zkusit vyhledat soukromou školku či některou ze zhruba 930 dětských skupin pro asi 12 tisíc dětí. Vzhledem k tomu, že v ČR chybějí jesle a kapacita školek je pro dvouleté děti nedostatečná, předsevzala si vláda tyto skupiny do budoucna více podporovat. V současnosti se hradí z dotací Evropské unie, které však po roce 2020 skončí. Ministerstvo práce zveřejnilo na podzim návrh novely zákona, která má financování skupin řešit, na vládu ovšem zatím předloha neodešla.

»Mateřské školy děti mladší tří let přibírají, protože stále je financování na žáka, tedy na dítě, a školky musí mít kapacitu naplněnou,« zdůraznila Nohavová. KSČM v minulosti nesouhlasila s tím, aby děti do tří let byly umísťovány ve školce, navrhovala, aby se o ně pečovalo v dětských skupinách.

První mateřská škola na českém území vznikla před 150 lety, tedy v roce 1869. V prostorách u kostela svatého Jakuba v Praze ji založila Marie Riegrová Palacká. Školka fungovala převážně na principu charity, díky které byl její provoz už tehdy celodenní a děti dostávaly i jídlo. Koncept školky se do značné míry inspiroval francouzským modelem předškolních institucí.

(ku)