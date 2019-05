Ilustrační FOTO - pixabay

Koaliční předvolební tahanice o rodičovský příspěvek

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ohlásila, že na vládě znovu předloží návrh na zvýšení rodičovského příspěvku, týkal by se i rodičů, kteří příspěvek už nyní pobírají. Tedy nejen těch, kterým se dítě narodí až po 1. lednu 2020.

ČSSD přichází s různými variantami, jak by se zvýšení rodičovského příspěvku mohlo dotknout těch, kteří jej už čerpají. Budou ho čerpat podle věku dítěte, důležité také bude nastavení rodičovského příspěvku. Příspěvek se podle Maláčové zvýší o 80 tisíc na 300 tisíc korun. Větší šanci na maximální vyčerpání příspěvku budou mít podle ministryně rodiny s mladším dítětem. Sociální demokracie původně požadovala zvýšení příspěvku pro všechny, bez ohledu na to, zda už rodičovský příspěvek vyčerpali. Nový návrh Maláčová označila za ústupek.

Zvýšení rodičovské slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení. Původně chtěla koalice zvednout dávku všem. V březnu se ovšem kvůli zpomalování ekonomiky a úsporám v rozpočtu dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců. Po kritice obě koaliční strany začaly hovořit o změně dohody. Ke konkrétní podobě však dosud nedospěly.

»Po dlouhých debatách sociální demokracie přichází s návrhem, aby byl navýšen rodičovský příspěvek všem rodinám, které k 1. lednu 2020 čerpají rodičovský příspěvek. Aby dostaly šanci ji vyčerpat, budou rozhodující dva faktory, a to věk dítěte a také nastavení rodičovského příspěvku, ten takzvaný denní vyměřovací základ,« řekla Maláčová. Dodala, že čím mladší dítě rodina má, tím větší šanci vyčerpat navýšený příspěvek bude mít. Teď podle ní 54 % rodin čerpá rodičovskou šest až osm tisíc korun měsíčně. Nově by mohly dostat až 12 tisíc. Návrh podle Maláčové přiznává zvýšený příspěvek až 80 procentům rodin s dítětem do čtyř let.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová v reakci pro náš list nezastírala, že se jí nelíbí, jak se ČSSD a ANO před volbami přetahují kdo s koho, protože občanům už komedie o vážných věcech začíná vadit. »To, co se nyní děje v koalici, by si měli zástupci vládních stran vyříkat mezi sebou. Pokud se dohadují přes média, je to především trapné vůči veřejnosti. A pokud si myslí, že jim to na jednu či na druhou stranu přiláká voliče, bude to mít spíš opačný efekt,« prohlásila Aulická. KSČM podle jejích slov dlouhodobě usiluje o navyšování rodičovského příspěvku především pracujících rodičů, vnímá propad financí, když jeden z rodičů odejde na rodičovskou. »Pokud mluvíme o náhradě mzdy, měla by být adekvátní alespoň v nějaké optimální výši. Aby se třeba některé rodiny nepropadly do existenčních potíží,« dodala.

Místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny Hana Aulická Jírovcová.

Podle Maláčové návrh vychází z původního návrhu ministerstva financí. Věří proto v úspěch koaličních jednání. Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci uvedl, že koalice se domluvila, že o rodičovském příspěvku bude jednat při jednáních o rozpočtu na rok 2020. To, co chce ČSSD vládě předložit, označil za »třetí různou verzi návrhu« sociální demokracie. »Slyším o tomto návrhu poprvé. Chápu, že ČSSD hýří před evropskými volbami různými nápady, ale měla by dodržovat to, co bylo dohodnuto na koalici,« dodal premiér.

Maláčová už počátkem minulého týdne řekla, že koalice má nejvyšší čas na to, aby nalezla na podobě zvýšení rodičovského příspěvku dohodu. Jinak podle ní nebude jistota, že se opatření podaří prosadit včas bez zrychleného legislativního procesu ve Sněmovně.

Aulická: Jsme zatahováni do hry, která nás nebaví

Podobně se v neděli vyjádřil v ČT i předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. »Ten čas utíká, a pokud máme naplnit náš slib, že navýšíme rodičovský příspěvek na 300 tisíc, tak ta legislativa se musí spustit,« řekl. Babiš podle něj chtěl o tématu diskutovat při vyjednávání o státním rozpočtu. »Bojíme se toho, že to může být do jisté míry zdržovací taktika, aby se najednou v létě ukázalo, že už jsme to nestihli,« poznamenal.

Podle Maláčové budou rozpočtové dopady 8,6 mld. Kč. Peníze by vyčlenila z digitální daně a z navrhované sektorové bankovní daně. »Hnutí ANO si musí vybrat: buď děti, nebo banky,« poznamenal Hamáček. Babiš jako alternativu k sektorové dani navrhuje vytvoření investičního fondu ze zisků bank.

KSČM požaduje navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2020 o 80 tisíc korun. »Byli bychom rádi, kdyby to bylo v té výši opravdu od 1. 1. 2020 jak pro nově nárokované, tak pro otevřené rodičovské. Tam je to adekvátní tomu, jak dlouho už je rodič na rodičovské. Čím mladší dítě, tím dostává více. Hra v koalici, do které jsme zatahováni i my, nás nebaví,« uvedla Aulická pro Haló noviny s tím, že dost zlé krve už nadělalo to, že koalice řešila najednou dvě závažné věci, což jsou důchody a rodičovská dovolená. A víceméně tím proti sobě postavila mladé rodiny a seniory. »V poslední době se mi nelíbí především populistické návrhy a populistické chování ČSSD. A není to jen v sociální oblasti,« dodala komunistická poslankyně.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) sdělila, že návrh ČSSD zatím neviděla. Uvedla, že se s ČSSD shoduje na potřebě rychlého vyřešení podoby rodičovského příspěvku na příští rok. Reálné kroky MPSV však podle ní nesvědčí o upřímné snaze vytvořit podmínky pro jeho zvyšování. »Zatímco ministerstvo financí již v rámci nalézání zdrojů na vládní priority připravilo celou řadu opatření, například v oblasti optimalizace státního aparátu, redukce černých duší, digitální daně či prosazení novely EET do třetího čtení v Poslanecké sněmovně, průběh prací na komplexní revizi sociálních dávek ze strany MPSV značně pokulhává, pokud byl vůbec zahájen,« uvedla ministryně financí.

(ku)