První porážka českých hokejistů, Rusko zvítězilo 3:0

Čeští hokejisté na mistrovství světa na Slovensku po dvou výhrách poprvé ztratili body, když v Bratislavě ve třetím vystoupení ve skupině B podlehli Rusku 0:3. Sborná naopak zůstala stoprocentní. Slováci prohráli s Kanadou gólem dvě sekundy před koncem. Američčané nečekaně porazili Finsko a Švédové deklasovali Nory.

Svěřenci kouče Miloše Říhy nastříleli za úvodní dvě utkání se Švédskem a Norskem celkem 12 branek, dnes se ale neprosadili. Čisté konto vychytal Andrej Vasilevskij, góly Ruska zaznamenali v každé ze třetin Sergej Andronov, Nikita Gusev a Nikita Zajcev.

V nadcházejících dvou dnech mohou čeští hráči načerpat síly, neboť další zápas je čeká až ve čtvrtek od 20:15 proti Lotyšsku.

Češi, do jejichž brankoviště se vrátil po Hrubcově záskoku v sobotu proti Norsku Bartošák, sice měli v úvodním dějství střeleckou převahu (8:5), jenže herně měli mírně navrch Rusové. Vasilevskij musel být pozorný při pokusech Kubalíka, Vrány a Paláta.

Na začátku 14. minuty šel ale do vedení soupeř. Po vyhraném souboji u hrazení dostal mezi kruhy nabito Andronov a nedal Bartošákovi při parádně trefené ráně bez přípravy nejmenší šanci zakročit. Odpovědět mohli Frolík a krátce před přestávkou po nepovedené první přesilovce zápasu v podání českého výběru i Simon, ale neuspěli.

Ve druhé třetině výrazněji zahrozil jako první Palát. Pak ale začali zvyšovat obrátky favorizovaní Rusové. Ve 23. minutě zachránil situaci za Bartošákovými zády duchapřítomně Hronek, když poslal do bezpečí kotouč, klouzající k čáře po zakončení Kučerova.

Následovalo špatné střídání Čechů, při němž ze své obvyklé pozice na kruhu nebezpečně pálil Ovečkin, ale prvního bodu na turnaji se nedočkal. Ve 33. minutě Kučerov po souhře s Gusevem ani nadvakrát nepřekonal vynikajícího Bartošáka.

Jenže sborná si už za pár vteřin vypracovala šanci na reparát, když si oba šikulové v ruském dresu vyměnili role. Kučerov našel Guseva, který blafákem do bekhendu zvýšil na 2:0.

Brzy nato se Češi bránili v oslabení. Po jeho skončení Jaškin na modré čáře zastavil rozehrávku sborné a přihrál Kovářovi, jenž se vrátil na led z trestné lavice. Před Kovářem byl už pouze Vasilevskij, se stejnou koncovkou jako Gusev ale český útočník neuspěl. Vasilevskij zůstal neprůstřelný i po slibných šancích Chytila a Rutty.

V průběhu třetí dvacetiminutovky hned třikrát zvonila branková konstrukce. Při zvýšené útočné aktivitě Čechů nejprve napálil horní tyčku Vrána, pak Tomáš Zohorna orazítkoval bekhendem levou tyč. V 56. minutě pak naopak pravá tyčka zachránila Bartošáka po Kovalčukově střele. Power play v podání Říhova výběru potom ukončil gólem do opuštěné branky Zajcev.

Hlasy po utkání:

Miloš Říha, trenér: »Myslím, že na začátku jsme měli obrovský respekt. A to jsme nečekali ani my na střídačce. Nevím, proč to tak bylo. Nabádali jsme kluky hrát, a to hlavně v útočném pásmu. Věděli jsme už z Brna, když jsme to měli rozebrané, že jejich beci si to hrají pořád za sebe, neposunují to, opěrné body stahují dolů. Chtěli jsme za nimi chodit, což se nám vůbec nepovedlo, protože jsme chodili buď v řadě všichni tři, nebo dlouho po jednom. Pětka nebyla kompaktní. Beci se nám potom trošku báli jít do opěrných bodů. Vznikla tam díra, Rusové v klidu vyjížděli ven. V té druhé jsme si něco řekli, ale nebylo to ono. Až posledních pět minut jsme zvýšili agresivitu. Ale bohužel šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Je to turnaj, kluci chtěli hrát hokej, ale s nimi se moc velký hokej hrát nedá.«

Patrik Bartošák, brankář: »Prohráli jsme, nedali jsme gól, bez toho se nedá vyhrát. Kluci se cpali do brány, jak nejvíc to šlo, snažili se, ale bohužel jejich gólman zachytal tak, jak zachytal. To byl dneska rozhodující moment. Dneska jsme hráli možná ještě lepší hokej než se Švédy, ve třetí třetině jsme je několikrát zavřeli v pásmu. Ale zase se budu vracet k jejich gólmanovi, který ukázal, proč je hlavním kandidátem na Vezinovu trofej v NHL. A proč Tampa celou sezonu hrála tam, kde hrála.«

Radko Gudas, obránce ČR: »Začátek nám utekl. Začali jsme moc opatrně, oni jsou bohužel skvělý tým a podrželi si to. Měli jsme šance, ale bohužel se nám to nepovedlo dotáhnout do nějaké gólové situace. Jak se ten zápas vyvíjel, tak už to bylo lepší a lepší. Trošku víc jsme se měli tlačit do brány, pár zákroků měl (Vasilevskij) jednodušších, než mohl mít. Stříleli jsme moc brzo a potom, když jsme se konečně ke střele dopracovali, ti útočníci se tam nedostali. Neměli jsme moc těl před gólmanem.«

Skupina B (Bratislava):

Česko - Rusko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 14. Andronov (Chafizullin, Něstěrov), 33. Gusev (Kučerov), 60. Zajcev. Rozhodčí: Staňo (SR), Iverson - Vanoosten (oba Kan.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 3:5, navíc Hronek (ČR) 10 min. Bez využití. Diváci: 9085.

Česko: Bartošák - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, D. Sklenička, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Chytil, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, Jaškin, T. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Rusko: Vasilevskij - Sergačov, Něstěrov, Zajcev, Orlov, Gavrikov, Chafizullin, Zadorov - Dadonov, Malkin, M. Grigorenko - Barabanov, Kuzněcov, Ovečkin - Kučerov, Anisimov, Gusev - Tělegin, Andronov, Kovalčuk - od 21. navíc Kaprizov. Trenéři: Ilja Vorobjov, Anvar Gatijatulin, Alexej Kudašov a Alexej Žamnov.

Gól Marka Stonea v přesilové hře necelé dvě sekundy před koncem zápasu rozhodl o vítězství Kanady nad Slovenskem 6:5 na mistrovství světa v Košicích. V dalších zápasech Švédsko deklasovalo Norsko 9:1 a Američané porazili Finsko 3:2 v prodloužení.

Stone zajistil v závěru Kanadě výhru nad Slovenskem

Gól Marka Stonea v přesilové hře necelé dvě sekundy před koncem zápasu rozhodl o vítězství Kanady nad Slovenskem 6:5 na mistrovství světa v Košicích. Nadšeně hrající Slováci dvakrát vedli o dvě branky, po trefě útočníka Vegas, dnes slavícího 27. narozeniny, však podruhé na turnaji prohráli. Kanada si naopak připsala druhou výhru a posunula na druhé místo tabulky skupiny A.

Domácí výběr začal proti favorizovanému soupeři aktivně a byl za to odměněn. V 8. minutě posunul Slováky důrazný Sukel do vedení a o 64 sekund později se po rychlém protiútoku prosadil Liška.

Dva inkasované góly Kanadu nabudily, zámořští hráči přidali a ještě v první třetině vyrovnali. Nejprve se prosadil Mantha a poté v přesilové hře Theodore.

Na přelomu první a druhé třetiny Slováci nevyužili téměř minutovou přesilovku pět na tři, v pokračující klasické výhodě ale překonal Murrayho tečovanou střelou Nagy. V 26. minutě navíc vrátil domácím dvoubrankové vedení svým druhým gólem Liška.

Kanaďané ale i tentokrát dokázali odpovědět. V přesilovce snížil Marchessault a následně vyrovnal Cirelli. Ve 33. minutě se diváci ve vyprodané Steel areně radovali z páté slovenské branky, ale jen krátce. Rozhodčí totiž po kontrole na videu Tatarův gól neuznali kvůli kontaktu Pánika s kanadským brankářem.

A hráči Javorových listů se následně poprvé dostali do vedení. Rybára prostřelil Stecher a do branky Slovenska se postavil Čiliak. I domácí se ale s nepříznivým průběžným výsledkem dokázali vyrovnat a Sukel srovnal na 5:5. Jeho střelu si do branky srazil Severson.

Hrdinou utkání se nakonec stal Stone, jenž v samém závěru potrestal Černákovo vyloučení a třetí využitou přesilovkou rozhodl o výhře Kanady.

Švédové po Italech deklasovali i Norsko, vyhráli 9:1

Hokejisté Švédska deklasovali na mistrovství světa na Slovensku po Italech (8:0) i dalšího soupeře Norsko po výsledku 9:1. Přes úvodní porážku v bratislavské skupině B s českým týmem (2:5) tak mají obhájci zlata na kontě šest bodů. Třiadvacetiletý útočník William Nylander dal gól a zaznamenal čtyři nahrávky.

Švédové za to vzali hned od úvodního buly. Uběhlo jen 39 vteřin a Wennberg otevřel skóre. Krügerova teč krátce poté skončila těsně mimo, další možnost spálil Gustafsson, jenže v sedmé minutě sklepl kotouč ze vzduchu Hörnqvist a bylo to 2:0.

Norové pak hráli v 15. minutě pár sekund pět na tři a Olden protáhl Markströma. Místo snížení kontroval hrdina zápasu Nylander a v 19. minutě přidal po dvou nahrávkách i gól.

Ve druhé třetině Švédové ještě přidali a na ledě zcela dominovali, což dokumentoval i poměr střel mezi tyče 22:5. Gólovou smršť brzy odstartoval bekhendem Adrian Kempe. Haukelund pak sice vychytal Hägga, ale Hörnqvist ho na konci 26. minuty vyhnal na střídačku a do hry naskočil Holm.

O 46 sekund později se mezi střelce zapsal i Mario Kempe, když trpělivě počkal se zakončením a kolem Holmova betonu zakončil do prázdné branky. Před polovinou zápasu vytáhl Holm fantastický zákrok po Wennbergově ráně, jenže lapačku i s pukem už měl za brankovou čárou, takže sudí přiznali Švédům další gól. V 39. minutě využil přesilovkou Eriksson.

Na třetí dějství už favorit takřka vypnul. Na střely na branku v něm vyhrál jen 7:5. První šanci spálil Nylander, ale jinak si hráči Tre kronor spíše hráli s pukem a šetřili síly. V 45. minutě se i díky tomu mohl blýsknout individuální akcí Haga, strážce švédské branky Markström však sklapl betony včas.

Čisté konto ale Markström nakonec neudržel. Za obrovského jásotu hlediště, o který se postarali nejen norští, ale také švédští fanoušci, se prosadil v 52. minutě Trettenes. Alespoň třetinu ale Norové přesto nevyhráli, neboť v 58. minutě odpověděl zdařilou tečí Lindblom.

Hokejisté Spojených států amerických porazili Finsko 3:2 v prodloužení. Utkání základní skupiny A rozhodl v čase 63:47 Dylan Larkin. Finové dokázali ve třetím zápase na turnaji smazat dvoubrankové manko, nakonec si ale připsali první porážku. I nadále ale se sedmi body vedou tabulku skupiny.

Američanům se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 50 sekundách hry překonal brankáře Vehviläinena, který dostal šanci poprvé na turnaji, střelou od modré čáry obránce Skjei.

Finové poté měli několik šancí vyrovnat, ale gólmana Schneidera nepřekonali. A v 11. minutě sami podruhé inkasovali, když se nečekanou střelou zpoza brankové čáry prosadil Gaudreau.

Seveřané ale dokázali dvoubrankové manko smazat. V čase 19:05 snížil Pesonen a 32 sekund před koncem druhé části v přesilovce vyrovnal Ojamäki. Mezitím navíc nevyužili několik slibných příležitostí.

Ve vyrovnaném duelu poté mohly oba celky strhnout výhru na svou stranu, oba brankáři ale chytali spolehlivě a duel dospěl do prodloužení. Po sérii šancí se hrdinou stal Larkin, který se rozhodl zakončit sám a prostřelil Vehviläinena.

V utkání se představili i dva adepti na pozici letošní jedničky draftu NHL, Američan Jack Hughes a Fin Kakko. Ani jeden z nich se však bodově neprosadil.

Skupina A (Košice):

USA - Finsko 3:2 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Skjei (DeBrincat, Eichel), 11. J. Gaudreau (Eichel), 64. D. Larkin (Q. Hughes, Keller) - 20. Pesonen (Manninen, M. Koivisto), 40. Ojamäki (Manninen, Kaski). Rozhodčí: Hribik (ČR), Romasko - Lazarev (oba Rus.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Diváci: 7060.

USA: Schneider - R. Suter, Martinez, Hanifin, Skjei, Fox, Q. Hughes, Wolanin - P. Kane, D. Larkin, DeBrincat - Kreider, Eichel, J. Gaudreau - Keller, J. Hughes, J. van Riemsdyk - White, Glendening, D. Ryan - Vatrano. Trenér: Jeff Blashill.

Finsko: Vehviläinen - M. Lehtonen, Ohtamaa, P. Lindbohm, Jokiharju, Mikkola, Kaski, M. Koivisto, Hakanpää - Rajala, Tyrväinen, Kuusela - Pesonen, Manninen, Kakko - Savinainen, Luostarinen, Ojamäki - Sallinen, Lammikko, Anttila. Trenér: Jukka Jalonen.

Slovensko - Kanada 5:6 (2:2, 2:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 8. Sukel (Studenič, Nagy), 9. Liška (Jaroš, Lunter), 22. Nagy (Marinčin, Lantoši), 26. Liška (Buc, Lunter), 52. Sukel (Marinčin) - 17. Mantha (Turris, McCann), 19. Theodore (Mantha, Severson), 28. Marchessault (Chabot), 29. Cirelli (Reinhart, Theodore), 37. Stecher (Turris, Severson), 60. Stone (Chabot). Rozhodčí: Nikolic (Rak.), Björk - Malmqvist (oba Švéd.), Oliver (Kan.). Vyloučení: 5:6, navíc Severson (Kan.) 10 min. Využití: 1:3. Diváci: 7420.

Slovensko: Rybár (37. Čiliak) - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Čajkovský, Fehérváry, Koch - Pánik, Krištof, Tatar - Nagy, Sukel, Studenič - Lantoši, Hudáček, Daňo - Liška, Buc, Lunter. Trenér: Craig Ramsay.

Kanada: Murray - Stecher, Chabot, Severson, Nurse, Montour, Theodore, Fabbro - Stone, Strome, Marchessault - Reinhart, Couturier, Cirelli - Mantha, Turris, McCann - Joseph, Henrique, Jost - Dubois. Trenér: Alain Vigneault.

1. Finsko 3 2 0 1 0 9:6 7 2. Kanada 3 2 0 0 1 15:8 6 3. Německo 2 2 0 0 0 5:2 6 4. USA 3 1 1 0 1 11:7 5 5. Slovensko 3 1 0 0 2 11:11 3 6. Dánsko 2 0 1 0 1 6:6 2 7. Francie 2 0 0 1 1 5:12 1 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 1:11 0

Skupina B (Bratislava):

Norsko - Švédsko 1:9 (0:3, 0:5, 1:1)

Branky a nahrávky: 52. Trettenes (Valkvae Olsen) - 1. Wennberg (W. Nylander), 7. Hörnqvist (Ekman-Larsson, W. Nylander), 19. W. Nylander (Wennberg), 23. A. Kempe (Lander), 26. Hörnqvist (Ekman-Larsson, A. Larsson), 27. M. Kempe (Lander, E. Gustafsson), 30. Wennberg (W. Nylander), 39. L. Eriksson (E. Lindholm, E. Pettersson), 58. Lindblom (W. Nylander, Lander). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Schukies (Něm.) - Hancock (USA), Leermakers (Niz.). Vyloučení: 4:3, navíc Lindblom (Švéd.) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 8850.

Norsko: Haukeland (26. Holm) - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksen, Johannesen, Nörstebö, Bull, Kasastul - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, T. Lindström, Röymark - Roest, Reichenberg, K. Forsberg. Trenér: Petter Thoresen.

Švédsko: Markström - A. Larsson, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, Ekholm, M. Pettersson, Hägg - Hörnqvist, W. Nylander,Wennberg - E. Lindholm, O. Lindblom, E. Pettersson - A. Kempe, Lander, L. Eriksson - M. Kempe, Krüger, Rasmussen. Trenér: Rikard Grönborg.

1. Rusko 3 3 0 0 0 13:2 9 2. Švédsko 3 2 0 0 1 19:6 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 12:1 6 4. Česko 3 2 0 0 1 12:7 6 5. Lotyšsko 2 1 0 0 1 6:5 3 6. Rakousko 2 0 0 0 2 2:10 0 7. Norsko 3 0 0 0 3 5:21 0 8. Itálie 2 0 0 0 2 0:17 0





