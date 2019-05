FOTO - Pixabay

Stížnosti k ÚS kvůli zdanění náhrad církvím už se chystají

K Ústavnímu soudu by měla zamířit tři podání zákonodárců týkající se zdanění finančních náhrad církvím. Návrh KSČM prošel dvakrát hlasováním ve Sněmovně a 2. května ho podepsal prezident Miloš Zeman. Jedno podání připravuje STAN, druhé senátoři KDU-ČSL, třetí poslanci ODS.

Logicky z toho vyplývá, že strany se neshodly a každá ústavní stížnost bude trošku o něčem jiném. Hnutí STAN na rozdíl od lidoveckých senátorů, kteří připravují další podání, poukáže na porušení legitimního očekávání založeného na uzavřených smlouvách. Předseda STAN Vít Rakušan sdělil, že hnutí vyjednává o podpoře zjednodušeného návrhu. Podle jeho slov nejde o závod, kdo přijde s návrhem dřív, ale o obsah podání. »Na rozdíl od KDU-ČSL se zaměřujeme na spravedlnost zdanění náhrad jako takových, návrh KDU-ČSL míří přímo na obranu církví,« řekl Rakušan novinářům ve Sněmovně. Návrh STAN je podle něj jednodušší, založený na principu porušování legitimního očekávání a nerovnosti smluv.

»Čekali jsme, že po hektickém projednávání ve Sněmovně, v Senátu a znovu ve Sněmovně přijde podání k Ústavnímu soudu. Bylo avizováno, že pokud se tento zákon stane součástí platného právního řádu, bude napaden ústavními stížnostmi. Pro mě je snad překvapením jen trochu to, že stížností bude několik a každá bude cílit na trochu něco jiného,« reagoval pro náš list místopředseda ÚV KSČM, místopředseda ústavně právního výboru Sněmovny a jeden z předkladatelů zákona o zdanění církevních náhrad Stanislav Grospič. Plejádu chystaných ústavních stížností chápe tak, že před volbami mají strany, které byly proti zdanění finančních náhrad církvím, snahu zareagovat kvůli medializaci, protože tím mohou získat laciné body v předvolební kampani.

Ani předsedu ÚV KSČM a místopředsedu Sněmovny Vojtěcha Filipa připravovaná podání k ÚS nepřekvapila, většina z daných subjektů to deklarovala. »Je to jejich právo, a na druhou stranu spoléhám na to, že ÚS bude věrný své judikatuře a nebude zasahovat do exekutivních pravomocí, tedy do státního rozpočtu. Tady nejde o žádnou retroaktivitu, ale o zdanění do budoucna,« zdůraznil Filip. Protiústavnost schváleného zákona odmítl. Podle jeho slov existují judikáty včetně nálezů ÚS, které takový krok umožňují. Zopakoval svá dřívější slova ze Sněmovny - že největší zásah do soukromě právních smluv byl na počátku 90. let, kdy bylo zrušeno 11 300 pracovních smluv učitelů vysokých škol. Připomněl i stavební spoření, kde šlo o smlouvy, »které sice uzavíraly soukromé banky, ale stát jim dotoval celou částku, kterou se stavební spoření rozjíždělo«.

Filip: Věřím, že náš návrh u ÚS uspěje

Filip věří, že před Ústavním soudem norma navržená KSČM uspěje. »Jsem přesvědčen o tom, že proces projednávání byl natolik transparentní, že nedošlo k žádnému excesu vůči jednacímu řádu. Trvalo to dlouho, ale není důvod, aby ÚS zasahoval,« zdůraznil.

Zatímco lidovci už sbírají podpisy pod finalizovaný návrh, Starostové zatím o případné podpoře vyjednávají, uvedl senátor STAN Zdeněk Hraba. Na návrhu s ním spolupracoval bývalý soudce ÚS Stanislav Balík. »Naše argumentace bude předmětem přezkumu. Víc hlav víc ví, věci do sebe mohou zapadat. Protiústavnost (zákona) je viditelná z různých úhlů pohledu v rámci celého demokratického spektra. Plasticita názorů ukazuje, že každému se může jevit podstatnější něco jiného,« uvedl k tomu, že soud zřejmě bude řešit víc podání týkajících se jednoho zákona.

Církve mají platit daň z finančních náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v restitucích, od příštího roku. Novelu KSČM, jež zdanění zavádí, podepsal druhý květnový den prezident republiky Miloš Zeman. S podáváním k soudu zákonodárci čekají, až předpis vyjde ve sbírce zákonů.

Zastánci zdanění náhrad, které církve od státu každoročně dostávají, argumentují jejich nadhodnocením a nerovností s ostatními restituenty. Stát by mohl podle KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard, které církvím na náhradách majetku stát ročně vyplácí. Církve budou muset podle novely zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Na co by se měly vybrané daně použít? »Vláda navrhne jejich užití. Na údržbu památek stát dává peníze stále včetně oněch 90 %, které jsou církevními památkami, ze samotného rozpočtu například pro letošek,« zdůraznil Filip. Je přesvědčen o tom, že je třeba získané peníze použít na živou kulturu. »A také na ochranu vody a proti suchu,« dodal Filip.

A pokud jde o otázku legitimního očekávání, kterou odpůrci předlohy zmiňovali už při projednávání ve Sněmovně i v Senátu? »Je otázka, co je legitimní očekávání. Jde třeba o zákony o různých pojišťovacích systémech, patří sem úvěrová politika, hypotéky – tam je vždy legitimní očekávání… Vše vždy posoudí soud. Trvám na tom, že námi připravený zákon nenarušil právní řád, ani právní jistoty, ani legitimní očekávání,« prohlásil Grospič.

Restituční zákon schválený za vlády Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě asi 75 mld. Kč. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 mld. Kč navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030.

(ku)