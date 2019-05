Sto milionů tun plastů v oceánech

Americký výzkumník Victor Vescovo při ponoru na dno Mariánského příkopu v Tichém oceánu objevil plastový odpad. Při sólovém sestupu v ponorce do hloubky 10 927 metrů překonal dosavadní rekord nejhlubšího ponoru a našel nejen nové druhy živočichů, informoval server BBC.

Texaský investor a bývalý námořní důstojník Vescovo sestoupil na dno tichomořského příkopu v místě zvaném Challenger Deep a strávil tam čtyři hodiny. Vescovo na místě našel čtyři dosud neznámé druhy různonožců, tedy korýšů podobných krevetám. Kromě mořské fauny ale zahlédl ale i plastový sáček a obaly od sladkostí. »Velmi mě zklamalo, že jsem na nejhlubším místě v oceánu viděl zřejmé důkazy lidského znečišťování,« prohlásil Vescovo.

Kritický stav

Objem plastového odpadu v oceánech dosahuje kritického stavu. OSN odhaduje celkové množství plastů v oceánech na 100 milionů tun. Součástí Vescovovy expedice je z posbíraných vzorků zjistit, zda obsahují mikroplasty. Ze studie provedené japonskými vědci minulý rok vyplynulo, že plastový odpad se nevyhýbá ani nejhlubším částem oceánů, odpad se podle nich rozšířil i do oblastí vzdálených více než 1000 kilometrů od pevniny.

Vescovo doufá, že jeho objev pomůže zvýšit povědomí o nebezpečí, které znečištění oceánů plastovým odpadem představuje, a přiměje vlády, aby zpřísnily regulace týkající se plastů. »Oceán není velká skládka, i když se k němu tak chováme,« uvedl Vescovo. S ponorkou DSV Limiting Factor podnikl za poslední tři týdny čtyři ponory v Mariánském příkopu a získal přitom vzorky živočichů i hornin a jedinečné záběry z hlubin.

Oblast, kde americký výzkumník sestoupil, se nachází zhruba 400 kilometrů jihozápadně od ostrova Guam. Z hladiny se expedice účastnil i Donald Walsh, který se společně s Jacquesem Piccardem na stejném místě ponořil v roce 1960. V batyskafu Trieste dosáhli hloubky 10 916 metrů, Vescovo je překonal o 11 metrů. V historii se na dno Mariánského příkopu podíval už jenom jeden další člověk - v roce 2012 se na stejném místě potopil režisér velkofilmů Titanic nebo Avatar James Cameron.

Klimaticky neutrální

Německo musí podle kancléřky Angely Merkelové hledat cesty, jak se do roku 2050 stát klimaticky neutrální zemí. Šéfka německé vlády, která by ráda, aby se Spolková republika přidala k devíti evropským zemím se stejným závazkem, to včera podle agentury Reuters řekla na konferenci o klimatu v Berlíně.

»Jedná se o klimatickou neutralitu. Neznamená to, že se nebudou smět vypouštět žádné skleníkové plyny, nýbrž že pokud emise vzniknou, tak je budeme muset kompenzovat uskladněním či zalesňováním,« uvedla Merkelová. »Navrhuji proto diskutovat v radě pro klima o tom, jak dosáhnout cíle stát se do roku 2050 neutrální z hlediska vypouštění CO2. Diskuse by neměla být o tom, zde můžeme tohoto cíle dosáhnout, nýbrž jak toho dosáhneme,« dodala, aniž by pochopila, že i rok 2050 už je nenávratně pozdě…

Kancléřka totiž podle ČTK připustila, že spolková republika už nedosáhne průběžného cíle, který počítal s tím, že do roku 2020 emise oxidu uhličitého (CO2) ve srovnání s rokem 1990 klesnou o 40 %. O to důležitější ale podle ní je, aby splnila cíl pro rok 2030, kdy chce mít Německo oproti roku 1990 emise CO2 nižší o 55 %.

