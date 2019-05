Putinovo práče

Vrátím se ještě trochu časem k zážitku ze 7. května, který se ovšem může stát kdykoli. Na pozvání Julie Masopustové, předsedkyně Matice Čech, Moravy a Slezska – spolupracující organizace Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR, jehož jsem předsedou – jsem na generálním konzulátu Ruské federace v Karlových Varech navštívil Děň pabědy. Jako všem účastníkům mi tam na sako připnuli oranžovočernou stužku.

Nebudu se zde věnovat průběhu akce nebo vyjadřování svého názoru na dění před osmi desítkami let, ale tomu, co vlastně zapříčinila ona stužka. Cestou autem do Prahy bylo vše v pořádku, ale po nastoupení do metra si jí všiml jakýsi asi čtvrtstoletý holobrádek.

Začal na mě křičet: »Proruskej vlastizrádče, Putinovo práče!« Musím přiznat, že jsem ze začátku nechápal proč, až jsem si uvědomil, že to je asi pro tu stužku. Zeptal jsem se tedy onoho mladíka, co ho tak rozčiluje na tom, že jsem si byl připomenout osvobození od fašizmu.

Dozvěděl jsem se, že to jednak byla stejná armáda, která nás od roku 1968 okupovala, ale že hlavně nemá smysl oslavovat něco, co se stalo před tolika lety, ale věnovat se současnosti, kdy Rusko je největší nepřítel demokracie…

Stačil jsem se ještě zeptat, zda tedy také neslaví 28. říjen, 5. a 6. červenec a vlastně i Vánoce a Velikonoce, které také připomínají něco, co se stalo před tolika lety, ale odpovědi jsem se nedočkal. Nevím, zda jen proto, že křikloun vystupoval…

Jeden, asi sedmdesátiletý pán, mi potom sdělil, že jsem mu to řekl dobře, tak asi padesátiletá dáma s tím podle pohledu svých očí asi tak úplně nesouhlasila, ale to je vedlejší. Mnohem závažnější je to, jak moc velký úspěch slaví u mnohých současné znovuzrození goebbelsovské politiky s určením největšího nepřítele – tehdy Sovětského svazu, dnes Ruska.

Vždy budu vděčný, že jsem se narodil v jiné době a znám to vše jen z filmů a vyprávění. Vždy budu uctívat všechny – nejen některé, jak se nám snaží podsouvat – kdo se podíleli na osvobození od fašizmu a zejména ty, kteří při tom položili svůj život. A vždy budu věřit, že se to už nikdy nevrátí. Ať si někteří křičí, jak chtějí, nejdůležitější je mír!

Zbyšek KUPSKÝ