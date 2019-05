Tanečky kolem ředitele Fajta

Ministr kultury Staněk prý nepřesvědčil členy podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny, že Fajt měl být odvolán z funkce ředitele Národní galerie. Už to, že zmíněný ředitel sám se sebou podepsal smlouvu na více než milion korun, je mělo přesvědčit, i když důvodů pro odvolání bylo údajně více. Opravdu si lze legálně přivydělávat »za přípravu výstav« ke svému platu v Národní galerii další milion? To je podle členů podvýboru normální? Nebo se to může jen proto, že Fajt »je náš«, tedy těch, kteří se slovy hlásí »k demokratům«? Také několik tisíc umělců všeho druhu podepsalo protest. I oni jsou toho názoru, že podvádět se smí? I když je vše zahaleno do tzv. legálnosti? Pak bychom řekli ano, jestliže kterýkoli pracovník ve sférách placených státem by kdykoli sám se sebou uzavřel smlouvu. Ano? Potom by ovšem v zemi nastala anarchie. Každý odpovědný pracovník je totiž placen, a ředitel Národní galerie není výjimkou, za práci, kterou odevzdává. To, co v době plnění povinností vyplývajících z ní, vymyslel, je součástí jeho práce, tedy pokud po večerech si nejde přivydělávat jako uklízečka, když na tuto práci se nikdo nepřihlásil. A že by Fajtova smlouva byla z oblasti diametrálně odlišné, než je jeho pracovní náplň a povinnosti ředitele, a mohlo by to omlouvat? Jenže nebyla, což členové podvýboru pro kulturu dobře věděli. A kdyby přece jen chtěl pan Fajt dělat uklízečku, protože se žádná podobná pracovnice z venku nenašla, nebo neměl na zaplacení třeba fitcentra, pak by to svědčilo o jeho špatných manažerských schopnostech a měl by také být odvolán.

Představte si, že třeba na všech úřednických místech ve státních nebo komunálních zařízeních si každý, protože potřebuje více peněz, každý, kdo má právo podpisu, ve směru své činnosti vymyslí další práci a podepíše sám se sebou lukrativní smlouvu. Nemusí být zrovna na milion. Stačí sto, dvě stě tisíc. Co by se stalo? Republika by byla za chvíli »na buben«.

Nebylo náhodou za podobný postup stíháno už několik starostů? Zeptám se akademicky: Nelze podobný postup srovnávat s korupcí? Ten, který takto postupuje, přece také korumpuje. Tentokrát sám sebe. Jen paragraf pro to zatím není.

Ředitel Fajt tedy dořediteloval. Beze sporu dostane na odchodnou zlatý padák. Plně mu nahradí milionový nápad, který zřejmě už nebude schopen realizovat. Nebo bude? Prý mu kdosi nabídl funkci finančního ředitele v Národní galerii, jak jsme se mohli dozvědět z médií. Věřím, že jde o »fake news«, tedy lživou zprávu, protože jinak bych si musel myslet, že tady u nás je skutečný Kocourkov a já stále věřím, že kousek, kousíček práva a demokracie nám ještě zbyl.

Otakar ZMÍTKO