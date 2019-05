FOTO - Pixabay

Tvrdých zastánců EU jen 15 procent

Horlivých zastánců Evropské unie je v české populaci pouze 15 procent, jsou ale velmi aktivní u voleb. Při představování výsledků průzkumu agentury Ipsos MORI o prioritách voličů to řekl ředitel Ústavu empirických výzkumů STEM Martin Buchtík.

»Čtvrtina z těch, kteří skutečně půjdou volit, jsou prounijní, což nahrává liberálním proevropským stranám,« řekl. Naopak vysloveně negativních vůči EU je zhruba 18 procent občanů, k volbám ale tolik nechodí. V celkovém poměru voličů budou tvořit zhruba desetinu, poznamenal Buchtík.

Negace je podle něj spojená zejména s tím, že jsou lidé naštvaní z domácích záležitostí. »U starších je to, jak se vyvíjí naše země od roku 1989. U mladších je to zase o tom, že nevidí šance do budoucna. Osobně cítí, že společnost je vůči nim nespravedlivá a staví jim bariéry k tomu, aby mohli nějak fungovat a postupovat v sociálním žebříčku,« řekl Buchtík.

Lidi, kteří jsou proti unii, je podle Buchtíka nutné dělit na dvě skupiny. Větší část z nich je rozčarovaná a uzavřená sama do sebe, okolní svět ji příliš nezajímá. Menší segment lidí je schopný se aktivizovat.

K velkým tématům voleb podle něj patří životní prostředí nebo bezpečnost, zejména globální. Veřejnost doufá v řešení terorismu, migrace, mezi zásadní problematiku ale patří také společná armáda nebo společný vývoj zbraní. Pro voliče je důležitá i kvalita potravin či léků. Naopak ekonomika je pro českou veřejnost příliš složité téma, míní Buchtík. Jen pro menší část lidí jsou tématem cestování, studium v zahraničí, podpora malého podnikání či záruka demokratické společnosti. V porovnání se Slovenskem či Polskem je pro české voliče nepříliš důležité téma zdravotnictví. Podle Buchtíka je to tím, že Slováci hodnotí své zdravotnictví výrazně hůř než Češi.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční 24. a 25. května. Češi rozhodují o 21 europoslancích, kandidátky jsou jednotné pro celou republiku

(ste)