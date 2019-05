FOTO - Pixabay

Chvaletice v rekordu, otazníky kolem emisí

Chvaletice v rekordu, otazníky kolem emisí

Elektrárna Chvaletice minulý rok vyrobila 4,735 terrawatthodin (TWh) elektřiny. Překonala tak rekord z roku 1981 a dosáhla nejvyšší výroby ve své historii, sdělila Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny Sev.en energy, jíž elektrárna patří. Ekologická organizace Greenpeace nicméně poukázala na to, že zařízení loni vypustilo do ovzduší dvakrát tolik rtuti a o 65 procent více prachu než v roce předchozím.

Podle Sáričkové Benešové to bylo způsobeno tím, že v roce 2017 elektrárna dokončovala rozsáhlou modernizaci dvou výrobních bloků. Naplno proto začala pracovat až v dalším roce. Výrobu narušila havárie v březnu 2018 a následná plánovaná odstávka jednoho ze čtyř bloků. V elektrárně hořelo i 5. prosince 2017. Oheň poškodil jeden blok, který musel být odstaven, spuštěn byl až ve druhém týdnu v březnu 2018.

Loňskou výrobu elektřiny ovlivnila vysoká poptávku odběratelů. »Byla způsobena mimo jiné odstávkami jaderných elektráren a nedostatkem energie z obnovitelných zdrojů v době letních veder, tedy kvůli potřebě klimatizovat např. nemocnice, výrobny i domácnosti,« uvedla Sáričková Benešová.

Největšími zdroji elektrické energie jsou v ČR dlouhodobě dvě jaderné elektrárny společnosti ČEZ - Dukovany a Temelín. Roční výroba elektřiny se v Dukovanech dlouhodobě pohybuje kolem 15 terawatthodin (TWh).

Organizace Greenppeace uvedla, že chvaletická elektrárna minulý rok vypustila do ovzduší 154 kilogramů rtuti, v roce 2017 to bylo 74 kg. Prachu výroba vyprodukovala 354 tun oproti 214 tunám v roce 2017. Údaje potvrdilo i ministerstvo životního prostředí. Podle Sáričkové Benešové ale rozptylové studie potvrdily, že imisní dopad elektrárny byl minimální, což podle ní ukázalo i měření spalin prováděné ze vzducholodí.

Elektrárna před časem požádala krajský úřad o výjimku pro emise oxidů dusíku a zbytkové rtuti. Ani po modernizaci dvou ze čtyř výrobních bloků by nesplňovala parametry průmyslových emisí platné od poloviny roku 2020 a většinu požadavků nové směrnice BREF/BAT platné od roku 2021. Další nevelké snižování těchto emisí by podle firmy vyžadovalo neúměrně vysokou investici. Greenpeace to považuje za skandální a chce se proti případnému udělení výjimky bránit. Ekologům také vadí, že v elektrárně se po zavření dolu ČSA v roce 2024 má spalovat méně výhřevné uhlí z velkolomu Vršany. »Aby udrželi stejný objem výroby, budou muset pálit o 41 % větší objem uhlí. Emise rtuti tak mohou vzrůst o další desítky procent,« uvedl mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek. O změnu integrovaného povolení v souvislosti s jiným palivem zatím elektrárna nepožádala.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 MW, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. V roce 2013 elektrárnu koupila od společnosti ČEZ za 4,12 miliardy korun těžařská společnost Severní energetická. Vlastní ji podnikatelé Pavel Tykač a Jan Dienstl.

(eko)