Peprný slogan

Britští liberální demokraté chtějí před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu získat hlasy odpůrců odchodu Spojeného království z Evropské unie.

Frustrované příznivce EU na svůj program chtějí upozornit mimo jiné peprným sloganem, který by se dal přeložit jako »Do hajzlu s brexitem«. Při zahájení předvolební kampaně ovšem představili i alternativní slogan určený poněkud konzervativnějším voličům, informovala agentura Reuters.

Liberální demokraté na Twitteru zveřejnili fotografii svého předsedy Vince Cablea, který drží v rukou program strany do voleb do Evropského parlamentu. Na brožuře jsou vyobrazeny transparenty, z nichž ten nejvýraznější nese peprný nápis »Bollocks to brexit«. To se dá volně přeložit jako »Do hajzlu s brexitem«. Další transparenty v pozadí nesou nápis poněkud mírnější: »Stop brexitu«.

Slovo »bollocks« se v hovorové britské angličtině používá k hanlivému označení nesmyslu. Heslo »Bollocks to brexit« v minulosti na tričkách či nálepkách používali různé skupiny příznivců setrvání Británie v EU.

»Je to pokus vyjádřit trochu ostřejší formou to, co si mnoho lidí ve skutečnosti myslí,« uvedl v reakci na kritiku za použití vulgárního výrazu předseda liberálních demokratů Cable v rozhovoru s televizí ITV. Moderátorka stanice, která divákům brožuru ukazovala, přitom část názvu zakrývala prsty.

»Je to jasné, je to upřímné,« bránil volbu hesla dále 76letý Cable. Někteří lidé se sice podle něj budou cítit uražení, »jiní si ale pomyslí: Tihle lidé říkají naprosto upřímně, co si myslí,« dodal předseda Liberálních demokratů. Pro konzervativnější voliče má navíc strana připraveny brožury pouze s nápisem »Stop brexit«.

Británie měla původně Evropskou unii opustit 29. března, později 12. dubna a nyní je nejzazší termín brexitu stanoven na 31. října, tedy i s účastí v provolbách.

