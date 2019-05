Jaký je v tom rozdíl?

Není samo sebou, že do ulic některých našich větších měst se v současnosti shromažďují stovky lidí, aby si vynutily svoji pravdu. Volby, nevolby, není-li to podle nich, je to přece proti demokracii. Přitom volby vyhrálo hnutí ANO a to si do vlády přizvalo sociální demokracii a za tolerance KSČM konečně mohlo začít vládnout. To každý přece ví. Ta tolerance byla podmíněna splněním několika bodů, jež měli komunisté ve svém programu. A Babišova vláda ony body přijala. Nejde mně však o hodnocení dosavadního způsobu vládnutí. Napadlo mi srovnat současné akce proti Madurovi ve Venezuele s tím, oč se snaží opozice u nás. A vyšlo mně nemálo zajímavého.

Tak třeba odpor proti vládě – jistě rozdílnosti v heslech jsou, to nepopírám. Protestují města, v obcích a menších místech je klid. A není to proto, že to mají místní k shromaždištím blízko. Je to dáno tím, že organizátoři mohou narychlo především mladé lidi svolat po sociálních sítích. To ovšem svědčí o tom, že agitace, ať v Praze, Brně či v Caracasu, je zaměřena především na mladé, kteří přicházejí proto, že se něco děje a že závěrem zahraje nějaká skupina. Proto ostatně na Staroměstském je k tomu účelu postavena tribuna.

Je tu i zájem zvláštních služeb, v případě Venezuely těch zahraničních, tedy amerických, v našem případě, jak ukazuje pověstná zpráva BIS, v níž nás tato služba chce i myšlenkově předělat, těch našich. A protože pan ředitel Koudelka dostal medaili od americké CIA za skvělou spolupráci, pak nezbývá konstatovat, že onen zájem je také věcí dovezenou. Nedivím se prezidentu Madurovi, že odvolal šéfa zpravodajských služeb. Asi měl stejné úkoly jako plukovník Koudelka.

V obou zemích je použit stejný scénář. Ostatně ten americké tajné služby používají neustále. Jeden problém se povýší na hlavní, ač jinak by nikdo se takové nicoty ani nevšiml. Ve Venezuele se jako důvod proti Madurovi postavil nedostatek léků a některých potravin. Hlad v zemi není, to by se náležitě využilo, léky jistě, vzhledem k sankcím z USA, chybí. Tzv. humanitární konvoje stojící na hranicích jsou jen propagandistická show. Ostatně nebýt USA by léky a také nedostatkové potraviny byly. A jsme ovšem zase u měst. Na venkově léčí kubánští lékaři a snad i proto k žádné tragédii či epidemii nedošlo. A u nás? Jednou je to Čapí hnízdo, podruhé nedůvěryhodná nově jmenovaná ministryně. Přičemž nikomu Benešová nevadila, když v Brně slibovala prezidentu Havlovi, že za katr brzy půjdou někteří přední komunisté ve vykonstruovaných procesech. Když později prohlásila cosi o soudcovské mafii, věděla jistě dobře, o čem mluví.

Ve Venezuele demonstrace ochabují na síle. U nás tomu za krátký čas bude stejně. Kdyby ovšem televizní kamery, tam i tady, nebyly při tom, asi by už dávno mladí lidé se přestali grupovat. Protože začíná odliv pseudorevoluční vlny, samozvaný prezident Guaidó volá na pomoc americké ozbrojené síly. Jen tak může zřejmě uspět. U nás to nutné není. Jsme totiž členy NATO. I z tohoto hlediska chápejme vstřícnost vlády premiéra Babiše k některým nápadům Trumpova týmu.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov a člen VV ÚV KSČM