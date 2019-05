Ilustrační FOTO - Pixabay

Připravuje se další návrh o eutanazii

Otázka důstojné smrti se opět stává předmětem diskusí. Poslanci vládního hnutí ANO Milan Brázdil a Věra Procházková uvedli, že připravují návrh zákona o eutanazii. KSČM se podle stínové ministryně zdravotnictví Soni Markové diskusi nevyhýbá, eutanazii však většinově nepodporuje.

Podle průzkumu, který byl na konferenci České lékařské komory (ČLK) na toto téma prezentován, zhruba 55 procent českých lékařů a 70 procent sester s eutanazií souhlasí. V ČR se nyní eutanazie trestá jako vražda. Ve většině zemí je eutanazie nezákonná, první ji legalizovalo v roce 2002 Nizozemsko.

»Chceme pravidla pro lékaře i pro pacienty. Bude tam omezení pro starší 18 let, duševně zdravé a další. Pracujeme na tom už tři čtvrtě roku,« řekla Procházková. Podle Brázdila je takový zákon potřeba, aby se lékaři nemuseli bát. Z evropských zemí je eutanazie legální ještě v Belgii, ve Švýcarsku může lékař pacientovi připravit smrtelnou dávku léku, vzít si ho ale musí pacient sám.

Stínová ministryně zdravotnictví Soňa Marková.

»Eutanazie, čili ‚dobrá smrt‘, se ve společnosti diskutuje již od 18. století a není to jen otázka právní, ale hlavně etická. Zvlášť v souvislosti s lékařským povoláním. Na jedné straně jistě stojí upřímná snaha pomoci trpícím a nevyléčitelně nemocným, na straně druhé však musíme vidět velké nebezpečí v možnosti zneužití,« reagovala pro náš list Marková. Její slova potvrzuje i fakt, že možnost eutanazie je zatím uzákoněna pouze v Belgii, Lucembursku, Nizozemí, Švýcarsku a Kanadě. Marková je přesvědčena, že je potřeba se všemi silami a finančními prostředky soustředit na rozvoj paliativní a hospicové péče tak, aby se maximálně snížila »poptávka« po eutanazii. »Velký dluh máme také v oblasti vytvoření koncepce dlouhodobé péče a financování zdravotně sociálního pomezí i v souvislosti se stárnutím populace. To řešíme již dvacet let, ale stále se nám to nedaří. Řešením tedy zcela jistě není uzákonění eutanazie. KSČM se nicméně nevyhýbá diskusi o této velmi palčivé otázce, i když eutanazii většinově nepodporuje,« dodala stínová ministryně.

Nejde o první pokus zákonodárců uzákonit eutanazii. Poslední podobný návrh vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL odmítla v roce 2016. Předloha počítala s tím, že by možnost měli mít lidé jen v beznadějném stavu, žádost by posuzovala komise. Sněmovna podobnou úpravu zamítla už v roce 2008.

»Převlečené« volání po lepší paliativní péči

Podle průzkumu ČLK, který na konferenci prezentoval vedoucí oddělení vzdělávání ČLK Radek Ptáček, s eutanazií souhlasí asi 55 procent lékařů. Průzkumu se zúčastnilo přes 9000 lékařů a více než tisícovka sester, a byl porovnán s reprezentativním vzorkem většinové společnosti. »Lékaři jsou v otázce eutanazie proti sestrám i většinové společnosti nejvíce zdrženliví,« dodal Ptáček.

Psychiatr Radkin Honzák upozornil na to, že eutanazie nese rizika psychického poškození lékaře a rozhodně by to neměla být jeho povinnost. »Můj názor je, aby to řešila jiná instituce než medicína,« uvedl. Oddělení případné možnosti eutanazie od lékařského stavu podporovali i další řečníci. »Eutanazie je problém celé společnosti, nikoliv lékařů a pacientů,« řekl emeritní přednosta 3. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Motole Pavel Pafko. Rozdíl mezi pasivní eutanazií a paliativní léčbou je podle něj jen v úmyslu. »Pokud pacienta léčíte opakovaně stoupajícími dávkami opiátů, pak nevíte, jestli pacient zemře na to onemocnění nebo na předávkování,« dodal.

Podle prezidenta ČLK Milana Kubka někteří lékaři nechtěli o eutanazii ani diskutovat. »Obraceli se na mě kolegové - a nebyli to jednotlivci - s tím, že by toto téma ČLK neměla otevírat, protože tím dáváme eutanazii jistou legitimitu,« řekl. Podle něj je volání po eutanazii »převlečeným« voláním po lepší paliativní péči. Tou se označuje péče o umírající a jejich rodiny, ať už v nemocnicích, hospicech či domácím prostředí, na které se kromě lékaře podílejí například sociální pracovníci a psychologové.

