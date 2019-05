Ilustrační FOTO - Pixabay

Provokující Washington

Americké ministerstvo zahraničí nařídilo všem méně důležitým diplomatům a vládním pracovníkům USA v Iráku, aby zemi ihned opustili. Velvyslanectví už o víkendu doporučilo americkým občanům, aby se Iráku vyhnuli. Média nový krok spojují se »zvýšeným napětím mezi USA a Íránem«, které ovšem vyvolává Washington.

Z Iráku mají podle prohlášení odejít všichni méně důležití vládní zaměstnanci. Vízové služby na bagdádském velvyslanectví USA a americkém konzulátu v Irbílu kvůli tomu budou pozastaveny. »Vláda USA má omezenou schopnost poskytovat americkým občanům v Iráku krizové služby,« dodává komuniké. Bagdád minulý týden neohlášeně navštívil šéf americké diplomacie Mike Pompeo a s tamními představiteli jednal mimo jiné »o obavách Washingtonu z aktivit Íránu«. Washington v této souvislosti mluvil o odhalení »nových a naléhavých hrozeb ze strany Teheránu a jím podporovaných sil v regionu«.

Dva dny před Pompeovou návštěvou oznámil bezpečnostní poradce amerického prezidenta John Bolton, že USA vysílají do regionu letadlovou loď USS Abraham Lincoln a bombardéry. Podle úterní zprávy deníku The New York Times počítá nový plán americké armády pro případ, že »Írán zaútočí na americké vojáky či urychlí údajné aktivity související s jadernými zbraněmi«, s vysláním až 120 000 vojáků na Blízký východ.

Německá armáda oznámila, že v Iráku přerušuje svou výcvikovou misi. »Bezpečnostní hrozbou« odůvodnila stažení svých vojáků nizozemská vláda.

(ava, čtk)