Ruský prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

Putin je připraven se s Trumpem sejít

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov a jeho americký partner Mike Pompeo se na úterním jednání v Soči dohodli, že podniknou kroky k normalizaci vztahů mezi Ruskem a USA. Ruský prezident Vladimir Putin později na setkání s oběma ministry vyjádřil naději, že jeho partner Donald Trump o normalizaci styků stojí. Kremelský poradce Jurij Ušakov následně uvedl, že Putin je připraven se s americkým prezidentem Donaldem Trumpem sejít, pokud o to Washington požádá.

Předmětem besedy ministrů byla kromě dvoustranných vztahů situace ve Venezuele, v Sýrii a na Ukrajině, jaderné odzbrojení na Korejském poloostrově a dohoda o íránském jaderném programu, prohlásil Lavrov na konferenci, kterou poprvé po dlouhé době ministři zahraničí USA a Ruska uspořádali společně. Vztahy mezi Moskvou a Washingtonem by se podle Lavrova mohly urovnat po zveřejnění zprávy vyšetřovatele Roberta Muellera, která zkoumala vliv Moskvy na prezidentské volby v USA. Pompeo v této souvislosti Lavrova upozornil, že vměšování Ruska do amerických voleb se nesmí opakovat. Ruský ministr opáčil, že ruské internetové servery jsou vystaveny útokům, které jsou vedeny zejména z území USA a předal Pompeovi fakta o americkém vměšování do vnitřních záležitostí Ruska. O vměšování do amerických voleb se mluvilo i na setkání obou ministrů s Putinem, na němž Pompeo a Lavrov hovořili o výsledcích svých rozhovorů. Ruský vůdce amerického hosta ujistil, že Rusko se nikdy do voleb v USA nevměšovalo. Muellerova zpráva, která vyloučila tajnou spolupráci Trumpova týmu s Ruskem, je podle Putina objektivní. Práci týmu amerických vyšetřovatelů Putin označil za »exotickou«.

Putin má dojem, že Trump stojí o normalizaci vztahů s Ruskem. Usoudil tak z nedávného telefonátu s Trumpem, který trval půldruhé hodiny. Ruský prezident doufá, že k obnovení vzájemných styků dojde. »I my jsme nejednou prohlašovali, že bychom také chtěli plně obnovit styky. Doufám, že teď pro to vznikají nezbytné podmínky,« citovala Putina agentura TASS. Ušakov později uvedl, že Putin je připraven se s Trumpem sejít, pokud od USA dostane formální návrh. Trump již v pondělí oznámil, že se s Putinem a také s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem setká na červnovém summitu skupiny velkých ekonomik G20 v japonské Ósace. Kreml zatím žádnou formální žádost o schůzku nemá. Pompeo nicméně Putinovi řekl, že Trump se s ním chce setkat.

Při jednání Lavrova s Pompeem se projevily značné rozpory v hodnocení situace ve Venezuele. Lavrov obvinil Washington z nedemokratického nátlaku na Caracas, zatímco Pompeo útočil, že je čas, aby venezuelský vůdce Nicolás Maduro odešel. Nehledě na rozdíly v názorech je prý Washington připraven vést s Moskvou o Venezuele dialog. »Doufáme, že ruská podpora Madurovi skončí. Nehledě na rozpory ale budeme v dialogu pokračovat. Najdeme nějaké řešení, abychom v té zemi odstranili humanitární krizi,« pronesl Pompeo. Ruský ministr v reakci opáčil, že o osudu Madura by měl rozhodnout lid. Pompeo také vyzval Moskvu, aby zahájila jednání s nově zvoleným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a pomohla prolomit pat na separatistickém východě Ukrajiny. Rusko by prý také mělo propustit ukrajinské námořníky, které ruské vojenské lodě v listopadu zadržely v ruských vodách v Kerčském průlivu. Ministři debatovali i o problémech spojených s rozpornými názory na další kroky v jaderném odzbrojení. Rusko je znepokojeno přestavbou amerických ponorek a strategických letounů schopných nést jaderné hlavice. Podle ruských expertů by krok Pentagonu mohl porušit smlouvu START, která omezuje strategické jaderné arzenály USA a Ruska.

(ava, čtk)