Sezona v pražských Žlutých lázních již sice začala, ale to hlavní má teprve před sebou. FOTO - zlutelazne.cz

Žluté lázně nejsou jenom pláž

Také v nadcházející sezoně nabízí areál Žluté lázně širokou paletu kulturních a sportovních událostí. Vybere si každý, ať už je jakéhokoliv zaměření s různými zájmy a koníčky. Možnost aktivního odpočinku a pohybu spojeného s kulturním vyžitím přiláká na pravý břeh Vltavy tisíce návštěvníků.

Šéf společnosti Taiko Libor Votruba připomněl, že Žluté lázně provozují již patnáct let. »Pamatuji si, když jsme sem před patnácti roky přišli, tak tady rostla vysoká tráva a na místě Modrého baru, kde sedíme, byla taková polorozpadlá budova. Za tu dobu dodnes se to tady hodně změnilo, což může posoudit každý návštěvník,« říká Votruba a připomíná, že Žluté lázně nejsou již zdaleka jakási plovárna na Vltavě, ale místem mnoha kulturních a sportovních akcí od května do listopadu. Proto je také letošním motto zní »Žluté lázně nejsou jenom pláž«.

Sezona ve ŽL už začala pálením čarodějnic a nyní probíhají velkoplošné projekce zápasů českých hokejistů na MS v Bratislavě, ale to hlavní samozřejmě na návštěvníky čeká. Kromě osvědčených a úspěšných akcí z minulé sezony také jako vždy řada novinek.

O nabídce kulturních událostí informovala produkční ředitelka Taiko, a.s. Tereza Reitschlägerová. Příští týden, 23. května se tady představí tradičně kapela Monkey Business. »Vzpomínkový koncert Vláďa Šafránek Tribute se uskuteční 13. června. Kapel si zahraje ve ŽL v rámci vzpomínky na Vláďu Šafránka celá řada, namátkou Harlej, Walda Gang, Alkehol, Komunál nebo Rybičky 48. Akce bude mít charitativní ráz a výtěžek věnují muzikanti Centru pro plicní hypertenzi VFN v Praze. Fanoušky pravého berlínského techna čeká vystoupení DJ Paula Kalkbrennera, to bude 22. srpna,« říká Reitschlägerová.

V nabídce nechybí oblíbené Letní kino, které začíná 1. června filmem Tátova Volha. Protože zájem stoupá, zvětšilo i plátno a bude se promítat v úterý a v sobotu. Celkem tedy 29krát.

Další lahůdko, a to doslova, budou food festivaly, které budou zaměřeny tematicky. Sedmkrát zde vystoupí v rámci Stand Up Comedy Na Stojáka známí protagonisté této komediální formy, např. Lukáš Pavlásek. ŽL nabídnou již potřetí za sebou své prostory komunitním aktivitám, začínajícím i zavedeným spolkům, klubům, sdružením či jednotlivcům. Např. výtvarné workshopy, lekce tance salsa, šachové turnaje, bazar s výměnou oblečení nebo kurzy sebeobrany.

Areál nezapomíná ani na nejmenší. Na Den dětí 1. června bude připravena akce s názvem Alenka a kouzelná Žlutozem. Také letos se uskuteční příměstské dětské tábory Sluníčka se školkou. Od 1. července do 30. srpna proběhne devět prázdninových turnusů oblíbených táborů pro děti rodičů, kteří jsou v práci.

O nabídce sportovního vyžití a akcí v letošní sezoně ŽL vás budeme informovat v tištěné verzi HaNo na sportovních stranách.

(vs)