Ilustrační FOTO - Pixabay

Tmáři z Alabamy

Senát amerického státu Alabama v úterý odsouhlasil návrh zákona, který zakazuje takřka všechny potraty, výjimkou bude jen stav ohrožující matku. Návrh nyní míří k republikánské guvernérce Kay Iveyové, jež sice neuvedla, zda ho podepíše, je ale známo, že je odpůrkyní interrupcí. Pokud ho podepíše, chce Americká unie občanských práv zákon napadnout u soudu.

Několik států USA letos přijalo zákony, které výrazně zpřísnily potraty. Ty je zde možné provádět jen tehdy, pokud ještě není tlukot srdce plodu detekovatelný ultrazvukem. Tlukot srdce je možné často zjistit již po šestém týdnu gravidity, kdy o ní žena ještě nemusí vědět. Tyto zákony byly následně napadeny žalobami, takže se očekává, že konečné rozhodnutí o ústavnosti připadne na Nejvyšší soud USA, kde ale mají většinu soudci hlásící se ke konzervativním postojům. Zákonodárci v Alabamě však zvolili ještě přísnější potratový režim, ukončení těhotenství zakázali v jakékoliv době gravidity s výjimkou stavu, který by ohrozil život matky. Republikáni v Alabamě odmítli i návrh demokratů, aby potrat byl umožněn ženám a dívkám, které se staly oběťmi znásilnění a incestu.

Pokud někdo v Alabamě potrat v případě zavedení schváleného návrhu zákona provede, bude mu hrozit trest 10 až 99 let vězení. Žena, která interrupci podstoupí, trestně odpovědná nebude. Obhájci zpřísnění potratů tvrdí, že právo na život nenarozeného dítěte je nadřazeno všem ostatním právům. Republikánští zákonodárci v Alabamě rovněž uvádějí, že smyslem návrhu je i to, aby se potraty zabýval přímo Nejvyšší soud USA, jenž by mohl zvrátit precedenční rozhodnutí z kauzy Roeová versus Wade z roku 1973. To interrupce v USA de facto legalizovalo.

(čtk)