Palestinci řeší nakbu, Izrael má Eurovizi

Až 10 000 Palestinců se ve středu v okupovaném Pásmu Gazy zúčastnilo pochodu svolaného na připomínku katastrofy, jak Palestinci označují události související se vznikem Izraele v roce 1948, kdy bylo židy vyhnáno ze svých domovů přes milion Palestinců. Protesty se konají každoročně, letos izraelští vojáci při zásazích na hranici pásma zranili nejméně 60 účastníků.

Izraelci použili slzný plyn i ostrou munici. Další akce se konaly i v Betlémě a Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu.

V této situaci probíhá v Tel Avivu slavná Eurovize, a to i za české účasti. Lidskoprávní organizace a jednotlivci zabývající se právy Palestinců zaslali proto ČR reprezentující skupině Lake Malawi otevřený dopis, ve kterém mladé muzikanty vyzývají, aby nebyli lhostejní k obětem izraelského režimu a nepodíleli se na něčem, čeho by mohli v budoucnu litovat. Na kontroverznost pořádání evropské soutěže v Izraeli, který notoricky porušuje mezinárodní právo, upozornila řada organizací po celém světě, včetně stovek mezinárodních, izraelských i palestinských umělců.

České organizace protestu vyzdvihují mj. roli kampaní BDS, tedy bojkotů, stažení investic a uvalení sankcí na Izrael, ke kterým jako k formě nenásilného odporu vyzývá palestinská občanská společnost. Dopisem se k těmto kampaním bojkotů přidávají s tím, že odmítají pořádání Eurovize v Tel Avivu coby součást snahy Izraele zakrýt zločiny okupace a kolonizace palestinských území a snahy normalizovat nerovnoprávné postavení vlastních palestinských spoluobčanů.

Vrazi na Eurovizi

V dopise pro Lake Malawi vedle v Haló novinách již zveřejněných pasáží kritizují mj. i fakt, že jen za poslední rok izraelští vojáci, pozvaní zdarma na Eurovizi, při brutálním potlačování nenásilných civilních demonstrací v Gaze, žádajících ukončení ničivé izraelské blokády, pozabíjeli na 300 protestujících a na 18 000 jich zranili. Ve stejný den, kdy se v Izraeli vloni konal koncert na oslavu kontroverzního vítězství Netty Barzilai v minulém kole soutěže Eurovize, zabila izraelská armáda 62 neozbrojených demonstrantů. Amnesty International, Human Rights Watch a další lidskoprávní organizace přitom hovoří o úmyslné snaze izraelské armády palestinské demonstrující v pásmu Gazy zabíjet a mrzačit!

»Možná právě ve chvíli, kdy budete usilovat o přízeň diváků na telavivském pódiu, přistane další izraelská raketa do pásma Gazy a zabije těhotnou ženu a její batole, jako se to stalo minulý týden. Možná právě ve chvíli, kdy vám budou na Eurovizi po vystoupení tleskat, bude někdo umírat na checkpointu na okupovaném Západním břehu Jordánu, protože ho izraelští vojáci nebudou chtít pustit do nemocnice. Možná, že až dohrajete a půjdete večer na party do jednoho z klubů vedle vašeho hotelu, bude izraelská armáda demolovat další domy Palestinců žijících ve Východním Jeruzalémě nebo zatýkat a mučit jedenáctileté palestinské děti,« píše se v dopise pro Lake Malawi.

A aktivisté ISM a dalších organizací pokračují: »Život v Tel Avivu se může zdát evropsky pohodlný a vzdálený od všeho toho utrpení. Vůbec nemusíte zaznamenat, že existují okupovaná území a území pod blokádou anebo se můžete rozhodnout tuto realitu ignorovat. I když ale budete zavírat sebevíc oči před útlakem, k němuž bude docházet jen pár kilometrů od vás, neznamená to, že realita bude méně otřesná. Věříme však, že minulost naší vlastní země nás zavazuje postavit se nespravedlnosti a pro ukončení utrpení druhých něco udělat bez ohledu na zdánlivou bezvýchodnost situace. Vždyť svého času se zdálo, že i apartheid v Jihoafrické republice bude trvat věčně. Díky tlaku mezinárodního společenství se ovšem podařilo tento typ nadvlády jednoho etnika nad druhým odstranit a dosáhnout pádu tamního režimu. Věříme, že i v Izraeli, který se tak rád prezentuje jako vyspělá demokracie západního typu a který Česká republika pokládá za svého přítele, jednou dojde k ukončení útlaku a bezpráví.«

Jako signatáři tohoto dopisu se autoři přihlásili ke kampani BDS (bojkotu, stažení investic a uvalení sankcí), vyzývající umělce k bojkotu Eurovize, pořádané letos od 14. do 18. května v Tel Avivu. Připojujeme se tak k celé řadě jednotlivců, organizací a umělců, včetně umělců palestinských a izraelských, kteří odmítají pořádání Eurovize v Tel Avivu coby součást snahy Izraele zakrýt zločiny okupace a kolonizace palestinských území.

Whitewashing

»Milí členové skupiny Lake Malawi, rádi bychom vás tímto vyzvali – pokud již do Izraele vyrazíte, nebuďte lhostejní k obětem zdejšího režimu. Vyhněte se vystoupení na letošní kontroverzní Eurovizi v Tel Avivu, a nestaňte se tak součástí širšího kulturního »whitewashingu«, ke kterému Izrael zahraniční umělce soustavně využívá,« zakončili autoři dopisu. Lake Malawi samozřejmě svou šanci nepustili, zda se nějak k dopisu organizací jako Ne naším jménem či Židovský hlas solidarity vůbec vyjádří, budeme zjišťovat.

Realita

Realita je totiž bohužel skutečně čím dál víc alarmující. Izraelská vláda za rok 2017, tedy v prvním roce mandátu kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa, zvýšila výdaje na budování nelegálních židovských osad o 39 %. Vyplývá to ze statistických údajů, na něž v úterý upozornila agentura AP. Podle Hagit Ofranové z izraelského Hnutí za okamžitý mír, které neschvaluje vládní nelegální osadnickou politiku, Trumpovo zvolení povzbudilo vládu k rozšiřování osad.

Hnutí také spočítalo, že za vlády kontroverzního premiéra Benjamina Netanjahua, tedy od roku 2009, Izrael v nelegálních osadách začal stavět asi 20 000 bytů.

Osady se budují na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě, tedy na územích, jež Izrael roku 1967 obsadil. Výstavbu na okupovaném území mezinárodní zákon zakazuje a osadnickou politiku Izraele kritizuje většina zemí. Do Trumpova zvolení to byly i Spojené státy.

Netanjahu nyní po vítězství ve volbách sestavuje svou další vládu. Na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě žije kromě tří milionů Palestinců zhruba 630 tisíc židovských osadníků.

Hnutí za okamžitý mír upozornilo, že Netanjahu před dubnovými volbami přitom sliboval, že stane-li se znovu premiérem, začne s anexí osad… Šéf americké diplomacie Mike Pompeo neřekl, zda by se Spojené státy proti tomuto kroku postavily!

Za Netanjahuových předchozích vlád Izrael na osady vydal přes deset miliard šekelů (přes 64 miliard Kč) v podobě speciálních rozpočtových položek, v nichž ale například nejsou zahrnuty peníze na zajištění bezpečnosti.

Už se nestydí

Ofranová potvrdila, že Trumpovo zvolení osadnickou politiku izraelské vlády podporuje. »Už se nestydí za to, co dělají (izraelská vláda). Mají pocit, že si mohou dělat, co chtějí,« řekla.

Potvrzuje to i Oded Revivi z Rady židovských osad v Judeji a Samaří (Ješa), která zaštiťuje osadníky: »Trumpova administrativa je bezpochyby vůči Izraeli nejpřátelštější vůbec… Naproti tomu doba Obamovy vlády byla pro Izrael velmi těžká, teď doháníme ztracené možnosti,« dodal k období vlády Trumpova předchůdce Baracka Obamy.

