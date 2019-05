Pojďme se vysmát pravičákům!

Kolikrát každý z nás četl palcovými titulky podepřené články o padesátých letech, o železné oponě či procesu s Miladou Horákovou, které média zveřejňují i třicet let po kapitalistickém převratu a vinu dávají jak jinak - KSČM. Množství těchto článků prudce stoupá v době volebních kampaní a nejinak tomu je i v letošním roce. Ruku v ruce s nimi se periodicky objevují »odborné posudky« proamerických politologů, kteří již třicet let tvrdí, že voliči KSČM vymírají a naše strana to tak má »spočítané«.

Jde o cílenou dehonestaci, jejíž cílem je jenom a pouze ovlivnění nerozhodných voličů tak, aby nehodili svůj hlas těm »zlým« komunistům. Když se to nedaří, tak dojde na »plán B« a vymyslí se zaručeně pravdivá kauza, která se postupně začne šířit médii.

Tato mediální anti kampaň pro nás ovšem znamená, že máme dostatečnou politickou sílu, kterou se pravicově laděná a oligarchy vlastněná média snaží »krotit« svými vylhanými články, protože z nás mají strach. Strach z toho, že držíme pospolu, že dokážeme před volbami zapomenout na programové neshody, že jsme velice disciplinovaní a ze všech politických stran máme nejvyšší účast vlastních členů ve volbách.

Druhým důvodem masivního mediálního tlaku proti komunistům je zaretušování lumpáren, které pocházejí z autorských dílen jiných politických stran. Je přeci lepší házet špínu na komunisty než psát o nedostatku bytů, lichvě, exekutorech, drogách, nekvalitním či zkaženém mase, Roundupu, bezdomovcích, zlatých padácích či podvodech v řadách ANO.

Pojďme se společně vysmát těm, kteří z nás dělají politické mrtvoly. Semkněme se a pojďme volit do Evropského parlamentu číslo 9!

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně a vedoucí kandidátka pro volby do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)