Jak se díváte na dvojí kvalitu potravin?

Není to pro mě zas až takový problém. Problémy EU vidím v zásadě jinde. Pro mě je větším problémem nekontrolovaná migrace. To je to, kde bychom měli začít. Až vyřešíme tohle, pak bych se zabýval potravinami. Nehledě na to, že si za to můžeme sami. Jednak nečinností našich zástupců v EU a jednak, že už dávno nejsme soběstační ve výrobě potravin.

Martin Novák, analytik

Je to vcelku zásadní otázka, a to nejenom pro mě, ale myslím pro všechny, co se zajímají o to, co jedí. Už takhle jsem byl velmi ostražitý a četl jsem co nejvíce informací na obalech jednotlivých výrobků, i když to, že stejný výrobek se prodává v Německu s jiným obsahem, se tam nedočtete. Je to nefér a rozhodně by to tak být nemělo.

Petr Ondra, OSVČ

Dvojí nebo trojí, myslím, že je to jedno. Jsme žumpou Evropy, a tak to i zůstane. Neměli jsme tam lézt, všechno jsme si pěstovali sami a bylo dobře. Jen jsme tam vlezli, tak nám tady všechno rozkradli a teď s prominutím žereme, co by jinde nedali ani prasatům.

Robert Nikodém, strojní zámečník

Samozřejmě to v pořádku není, jsme přeci v nějakém spolku, který by měl garantovat rovnost, pokud tedy chápu správně Evropskou unii. To, že oni mají lepší potraviny, je asi to nejzásadnější, co může být, značí to velké pohrdání námi a snahu o jejich nadřazenost. A to rozhodně není to, proč jsem do Evropské unie chtěla.

Markéta Součková, vedoucí prodejny

Nevím, co bych na to odpověděla. Kupuji potraviny jenom kvalitní a BIO. U těchto potravin máte jistotu, že nikdy nevznikne takový problém. Chápu ale, že pro někoho, kdo nemá tolik peněz, to může být zcela zásadní věc k řešení, BIO potraviny nejsou zrovna levné. Osobně bych to viděla spíše jako populismus politických stran před volbami.

Jana Kameníková, realitní makléřka

Mně je to úplně jedno, já sním všechno. Na složení jsem se nikdy nekoukal a řekl bych, že bych kvalitu stejně ani nepoznal. Jím hlavně maso, a jestli je z Německa nebo z Polska nebo z českého chovu, to je mi fakt úplně jedno.

Filip Janda, OSVČ

Vidím to jako velký problém. Nikdy jsem se o to nezajímal, ale teď už jen tak něco nekoupím. Pravdou je, ale jak říkám, nikdy bych na to nepřišel, že když si koupíte čokoládu v Německu a v Čechách, tak každá chutná jinak, ta německá je prostě lepší. A to opravdu není normální.

Ivan Skrupský, manažer

Jsem vegetariánka a docela si hlídám, co jím. Takže je nasnadě, že se k těmto podřadným potravinám jaksi nedostanu. Čeští lidé by si měli sami kontrolovat, co jedí, a zamyslet se nad sebou. To, že jsme se o tom dozvěděli, má spíše souvislost s volbami a ne s kvalitou potravin.

Jana Součková, kadeřnice

Jsem učitel, snažím se dětem dle osnov vykládat o Evropské unii i věci, se kterými ne zcela souhlasím. Co jim mám teď vykládat? Co mi položí za otázky? Jak mám argumentovat? Je to zrada na obyvatelích Česka, zrada na nás dospělých, kteří ač tomu moc nevěříme, musíme vykládat a učit naše děti o EU jen to nejlepší, i když víme, že to prostě není pravda.

Jaroslav Křapka, učitel

Já vůbec nevím, o čem je ta otázka. Dvojí kvalita byla, je a bude u všeho a vždy. Myslím, že je to spíše o tom, aby tam nahoře občas hodili něco do podhradí dolů, abychom měli co jíst. Jinak jim na nás vůbec nezáleží. Stejně je to i s EU – občas něco tomu psíkovi hodit. O nic víc nejde.

Michael Chambers, OSVČ

