USS Abraham Lincoln. FOTO - wikimedia commons

Írán si věří

Írán vyjde ze současné krize kvůli sporu se Spojenými státy vítězně, naopak Američané a jejich spojenci zakusí hořkou porážku.

Řekl to íránský ministr obrany Amír Hátamí. Napětí vzniklo kvůli krachu dohody o íránském jaderném programu a obnově protiíránských sankcí ze strany USA. Nově jmenovaný velitel elitních revolučních gard prohlásil, že Írán je na pokraji otevřeného střetu s nepřítelem.

Jako krizovou situaci kolem Íránu vidí i Kreml, podle jehož mluvčího Dmitrije Peskova se americkému ministrovi zahraničí Mikeovi Pompeovi nepodařilo na úterním jednání v Rusku obavy zmírnit. Peskov řekl, že narůstající krizí je Moskva znepokojena. Postup Íránu označil za legitimní reakci na rozhodnutí Washingtonu odstoupit od jaderné dohody z roku 2015.

Spojené státy posilují svou vojenskou přítomnost v Perském zálivu. Washington to zdůvodňuje bezprostředně hrozícími útoky na americké zájmy v oblasti. Letadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila do Ománského zálivu a Hormuzským průlivem bude pokračovat do vod Perského zálivu.

Generálmajor Hosejn Salámí, který byl v dubnu jmenován do čela revolučních gard, prohlásil, že je Írán na pokraji otevřeného konfliktu. »Tato historická chvíle je rozhodujícím okamžikem islámské revoluce, protože nepřítel vstoupil na pole konfrontace s námi v celé své síle,« sdělil Salámí podle íránské agentury Fars. USA otevřeně Íránu pohrozily vysláním 120 000 vojáků.

(čtk)