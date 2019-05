Ilustrační FOTO - Pixabay

Zvýšení důchodů Sněmovna zřejmě schválí

Průměrný důchod se příští rok pravděpodobně zvýší opět průměrně o 900 korun měsíčně, tedy nad rámec zákonné valorizace. Schválit vládní důchodovou novelu, která s tím počítá, včera Sněmovně jednohlasně doporučil její výbor pro sociální politiku. Stejné doporučení už ve středu vydal také rozpočtový výbor.

Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Průměrné navýšení ze zákona bude představovat kolem 700 korun. Příspěvkem, jak jej předpokládá vládní novela, vzroste zvýšení průměrné penze na 900 korun. Příští rok by tak měla dosáhnout asi 14 200 korun.

Výše příspěvku bude známa koncem léta, ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ji odhadla na 180 až 200 korun měsíčně. »Potřebné statistické údaje budou k dispozici počátkem září,« uvedla. Částka by se podle novely připočítala k procentní výměře každého důchodu. Neklesne tedy zásluhovost penzí. Pevný díl důchodu je pro všechny stejný a nyní činí 3270 korun. Příspěvek zatíží příští rok státní rozpočet podle odhadů sedmi miliardami korun.

Maláčová uvedla, že za posledních pět let vzrostl počet důchodců ohrožených chudobou o třetinu. »Bráníme naše rodiče a prarodiče, kteří budovali tuto republiku, před akutní chudobou,« prohlásila ministryně.

Smyslem novely je podle ministerstva zajistit, aby neklesala kupní síla důchodců.

»Jsem ráda, že novela prošla ve výboru napříč politickým spektrem, očekávala jsem, že ji strany podpoří, protože ta podpora našim důchodcům je opravdu potřebná. Takže jsem ráda, že to, co jsem očekávala, se splnilo a že dojde nejenom k valorizaci ale i k tomu mimořádnému navýšení,« řekla našemu listu místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM). Zdůraznila, že KSČM dlouhodobě prosazuje, aby byl náhradový poměr u průměrného důchodu k poměrné čisté mzdě alespoň nad 40 procent. Podle Aulické je však nutné, začít se bavit také o tom, kde peníze do budoucna brát. »Můžeme se dostat do ne příliš dobré ekonomické situace a měli bychom to, jako zákonodárci, začít řešit,« uvedla.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Populistický návrh SPD

Lucie Šafránková (SPD) v sociálním výboru neprosadila pozměňovací návrh, podle kterého by penzisté s důchody nižšími než 10 000 korun dostávali dalších 900 korun měsíčně navíc. Přímý dopad na státní rozpočet by podle předkladatelů činil 5,6 miliardy korun. Pro úpravu hlasovali čtyři členové výboru za SPD, ODS a KDU-ČSL, ostatních 13 přítomných členů ji nepodpořilo.

Podle Aulické jde o populistický návrh. »Tváří se sice, že chce podporovat ty nejmenší důchody pod deset tisíc korun, kde by došlo k navýšení o dalších 900 Kč, každopádně je technicky velice špatně zpracovaný, podle odborníků na tuto oblast, u nichž jsem si to nechala posoudit, je tento návrh technicky neproveditelný,« řekla Aulická. Návrh navíc podle ní nepůsobí tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě. »Myslíme si, že není vhodné podporovat jenom populistické návrhy. Pokud by ze strany SPD přišel nějaký návrh, který by měl smysl, mohl by být technicky proveditelný a zároveň by pomohl těm nejpotřebnějším, tak bychom ho samozřejmě podpořili, ale tak, jak byl předložen, je to špatně a my nemůžeme podporovat špatnou legislativu,« zdůvodnila postoj komunistických poslanců Aulická.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy od ledna. Letos vzrostly v průměru rovněž o 900 korun. Zákonná valorizace činila asi 600 korun. Dalších 300 korun prosadila vláda Andreje Babiše (ANO) spolu s loňskou změnou ve složení penze, která mírně oslabila zásluhovost.

Na konci loňska průměrný důchod podle údajů České správy sociálního zabezpečení činil 12 418 korun. O tři měsíce později se dostal na 13 377 korun. Zvedl se tedy o 959 korun. Za částkou je nejen valorizace, ale i zvýšení penze o 1000 korun lidem nad 85 let a to, že noví důchodci odcházejí na odpočinek s vyšším důchodem než dřív. Starobní, invalidní a pozůstalostní penzi pobíralo kolem 2,9 milionu lidí.

