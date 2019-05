Volba KSČM – Česká levice společně, hlas pro suverenitu ČR

Výkonný výbor Ústředního výboru KSČM přijal na svém 12. zasedání dne 17. 5. 2019 stanovisko - Volba KSČM – Česká levice společně: hlas pro suverenitu ČR. Přetiskujeme ho v celém znění:

Zbývají poslední dny do konání voleb do Evropského parlamentu. Jde o velmi důležité rozhodnutí, kde je potřeba každý hlas těch, kteří nechtějí dál ztrácet naši suverenitu a zejména identitu. Stávající Evropská unie pracuje pro nadnárodní korporace, využívající v ČR levné práce; mezinárodní řetězce, které nás krmí předraženými šunty; miliardáře vyvádějící zisky do daňových rájů; falešné nadace; ale i resuscitovanou pravici a pomlouvače, kteří útoky na KSČM a lhaním zakrývají svou neschopnost řešit skutečné potřeby lidí.

Vyzýváme proto všechny občany, kterým není lhostejná naše budoucnost, komunisty, sympatizanty a další nerozhodnuté, aby volili č. 9 KSČM

Svojí volbou:

- můžete vrátit lidskou důstojnost a solidaritu

- pomůžete zastavit šílenství těch, kteří si přejí válku

- pomůžete vrátit důstojnost své vlasti, suverenitu České republice a identitu českým občanům

- volíte stranu, která vnímá hlas občanů, a to i v mezinárodních otázkách. Jako jediní totiž dlouhodobě prosazujeme, aby v referendu bylo možné rozhodnout o vystoupení z EU a NATO.



I to jsou důvody, proč jsme se rozhodli prosazovat společný postup opravdové české levice, proč jsme ve spolupráci s dalšími levicovými stranami a hnutími šli tentokrát cestou mladé, perspektivní kandidátk,y pod vedením zkušené vedoucí kandidátky Kateřiny Konečné. KSČM Vás, vážení občané, oslovuje především proto, abyste brali tyto volby jako důležité. Nevolit znamená nechat za sebe rozhodovat druhé. Nenechme na jiných rozhodnout, kdo obsadí 21 křesel za Českou republiku v Evropském parlamentu.



Každý, komu záleží na budoucnosti naší země, jde 24. nebo 25.5. volit své kandidáty do Evropského parlamentu!

(red)