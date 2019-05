Proč hnutí ANO nezajímá bezpečnost?

Minulý týden prokázali poslanci z hnutí ANO 2011, že jsou už vrcholnými politiky, kteří dokážou vyhandlovat v podstatě cokoli. Nyní to je EET na úkor bezpečnosti. Co to bude příště? Jedna kobliha je pro některé zřejmě i jednotka hrdosti.

V jakém stavu jsou bezpečnostní sbory, by vydalo na samostatný článek. Stejně tak kritika vlády a ministerstva vnitra, které nedělají absolutně vůbec nic. Tedy oni si myslí a říkají, že dělají, ale výsledek je nula. Náborový příplatek se míjí účinkem. Náboráři, místo kontaktní kampaně na školách a různých společenských a kulturních akcích, jen z tepla svých kanceláří tvoří na efekt úžasná, ale realitě denní služby velmi vzdálená náborová videa. I proto u Policie ČR chybí k letošnímu 1. květnu 2771 policistů. A bude hůř. Podle mých informací mnoho kolegů, zejména těch sloužících 25 a více let, ale bohužel i těch, kteří ještě na výsluhový příspěvek nárok nemají a sloužící v nižších platových třídách, plánuje svůj odchod s koncem roku nebo v prvních měsících roku příštího. Všichni už mají dost soustavných slibů svých nadřízených a jejich neochoty cokoli řešit. Administrativní zátěž a požadavky na službu se stále zvyšují a svoji roli hraje i únava z těch desítek až stovek přesčasových hodin.

Do toho přišlo rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se má v podstatě umožnit podnikání nebo jiná výdělečná činnost. Co to bude znamenat pro bezpečnostní sbory, ukáže až čas. Já k tomu však svoje výhrady mám a obávám se, aby to nebyl další pomyslný hřebíček do bezpečnostní rakve. V rámci projednávání novely zákona byly načteny i další pozměňovací návrhy. K nim byla poslancům z garančního výboru pro bezpečnost předložena odborná stanoviska ministerstva financí a organizace sdružující bývalé příslušníky. Výbor pro bezpečnost o jednotlivých návrzích hlasoval a přijal stanoviska a hlasovací proceduru. Ovšem už za týden bylo vše jinak a většina poslanců z hnutí ANO 2011 velmi rychle a ochotně zapomněla, jak hlasovali o týden dříve a neváhali dokonce ani podrazit vlastní ministryni financí. A co stálo za tím názorovým obratem? Údajné ultimátum koaličního partnera - ČSSD, že pokud neprojdou návrhy poslance a ministra vnitra Hamáčka, nebude podpora pro EET, o které se mělo hlasovat následně. Poslanci hnutí ANO, až na jednu čestnou výjimku, tak bez mrknutí oka zradili bezpečnost a dokázali plivnout do obličeje nejen příslušníkům, ale i sami sobě. Co si o takových lidech myslet, nechám na každém z vás. U mě mají tito poslanci hodnotu jedné koblihy.

Znovu se mi potvrzuje správnost mého rozhodnutí, kdy jsem právě pro nesmysly v programovém prohlášení v oblasti bezpečnosti odmítl vyslovit důvěru této koaliční vládě. Já bezpečnost za koblihu, ani nic jiného, handlovat nikdy nebudu.

Zdeněk ONDRÁČEK, poslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!)