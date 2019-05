Nedivím se ministru Staňkovi

Ministru Staňkovi se nedivím, že svůj problém chce řešit demisí. Stoupenci »pravdy a lásky«, jestliže někdo udělá něco jiného, než se jim líbí, jsou schopni lecjakých akcí. A odvolat ředitele Fajta, chudáka, kterého šikanuje nejmenováním do profesorské hodnosti »veřejný nepřítel« Zeman, muže patřícího do jejich tábora, se nesmí. I kdyby udělal cokoli. A on si jen přidělil něco přes milion za práce, které dělával »po nocích na úkor svého zdraví a spravedlivého spánku«. Sám si je přidělil, sám si podepsal se sebou smlouvu, sám je pak jistě utratí. O to méně dostanou jiní, protože ne každý o sobě může říci, že je stoupencem »sametu«. A Fajt tím stoupencem je. Jenže ten »samet«, jak správně napsal básník Florian, nebyl vůbec »sametový«, některým, kteří se provinili méně než Fajt, dal »rány bičem«, jiné ty skutečně »sametové«, pozvedl do nedotknutelných výšin. Jedním z těch druhých byl i ředitel Fajt. Proto je s podivem, že toto ministr Staněk nepochopil.

Nedivím se mu tedy, že chce podat demisi. To, co zažívá dnes on a s ním jistě i celá jeho rodina, musí být peklo. Nenávist vyslanců »pravdy a lásky« nekončí na náměstích, ale míří na všechno. Pamatuji, jak byli obviňováni ti, co do Listopadu plnili své povinnosti z prohřešků, které se nikdy nestaly, jak »pravdoláskové tlupy« ničily kola aut, rozbíjely okna u domků a donutily mnoho lidí si sáhnout na život. Dnes přece jen trochu práva začíná platit. Jenže tlak na ty, kteří se postavili, není o nic menší. Mohl by o tom vyprávět poslanec Ondráček, ministryně Benešová a třeba sám premiér a prezident.

Když však ve vlastní Staňkově straně mají své zásadní slovo »pravdoláskovci«, pak není naděje prosadit pravdu. Tu skutečnou, ne jakou chce slyšet strana mající na praporu hesla o demokracii a svobodě«, jíž nám prý přinesl za cenu nesmírného utrpení sám Václava Havel, pravdu »nositelů skutečné kultury«, těch placených antikomunistických křiklounů z pražského náměstí Jiřího z Poděbrad, nebo těch, kteří jsou pro své zařazení do řad »pravdy a lásky« nekontrolovatelní. A když se jich někdo dotkne, a ministr Staněk se dotkl dvou z nich, zvláště však ředitele Národní galerie, musí z kola ven. A to může být rád, že jeho a jeho blízké nečeká něco horšího.

Vedení sociální demokracie, kde hlavní slovo, jak se ukazuje, mají stoupenci »sametu« v poněkud sociálnědemokratickém balení, nemohlo přenést přes srdce, že by si někdo jejich koncepci vykládal jinak. A postavit se proti údajně řídícímu triu Onderka, Netolický a Petříček se málokdo odváží. To pochopil sám sociálnědemokratický předseda. Proto Staňka, kterého si sám do funkce vybral, bránil jen z počátku, než dostal správné pokyny, a to i když měl Staněk tisíc pravd.

Tak byl veřejnosti dán signál, že ze státního se ubírat může, když jsi jejich a když plníš jejich zadání. Proto za Sobotkovy vlády Daniel Herman mohl dělat cokoli, i nahrávat církevním restitucím a těm, kteří kvůli svému zisku likvidovali příkladné stavby, jako je Transgas. Byl to prý, podle »pravdy a lásky«, dobrý ministr.

Pravda se ovšem u nás nosí jen okrajově. Nelze ji vyčíslit. Má ji ten, kdo patří k »sametovým«. Ten může leccos. Neexistuje totiž skutečná pravda. Je jen »pravda« těch, kteří »k nám patří«. A ředitel Fajt je jeden »z nás« a ten, kdo se ho dotkne, musí pryč.

Nedivím se, že ministr Staněk zvolil variantu demise. Protože postavit se »pravdě a lásce« by nedokázal ani Jan Hus. U něj to skončilo hranicí. Staněk se tak »hranici« vyhne.

Jaroslav KOJZAR