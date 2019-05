Přiveď tři

V poslední době jsme svědky demonstrací proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové, a potažmo i proti premiérovi, návazně prezidentu Zemanovi ad. Některá média nám odkryla, kdo je organizátorem těchto veřejných vystoupení. Jakýsi Mikuláš Minář, šéf spolku Milion chvilek pro demokracii. Minář je mladým člověkem, který kvůli organizování demonstrací dokonce opustil své studium na vysoké škole a plně se věnuje svolávání lidí na náměstí. Jak prozradil Deník N, angažmá ve spolku je pro něho již zaměstnáním, z něhož mu plyne plný plat. Materiální zázemí tato sešlost tedy evidentně musí mít dobré. Již před loňskou demonstrací na 17. listopadu se prý na účtu Milionu chvilek pro demokracii sešlo více než 1,2 milionu korun! Lze předpokládat, že shromažďování prostředků od občanů, možná i od politiků a dalších subjektů, pokračuje a spolek tedy rozhodně netrpí tím, s čím se zpravidla potýkají organizace tohoto typu, tedy nedostatkem peněz.

Někdejší studentská iniciativa se rozrostla tak, že má nyní - a opět cituji z Deníku N - »přibližně deset kmenových členů a zhruba stejný počet dobrovolníků«. Nezkoumala jsem, kolik profíků je do činnosti spolku zapojeno, ale dají se předpokládat. Máme tedy co do činění s profesionálním vedením demonstrací, které sledují jasný cíl: donutit k odstoupení premiéra Babiše a rozložit stávající vládu. Jak se nechal Mikuláš Minář slyšet, demonstracemi to nekončí... (vybavuji si výrok profesora Drahoše, pronesený po neúspěšné prezidentské volbě, o energii, která se musí využít).

Systém, jakým se lidé na demonstraci svolávají, využívá pochopitelně sociálních sítí, ale také klasické letáčkové podoby. Před pár týdny jsem navštívila jedno mladé pražské divadlo. V hledišti to hučelo prakticky jen mladou generací, a při odchodu jsem se všimla namnožených letáků. Z jedné strany heslo »Nejsme slepí! Postavme se za nezávislost justice!« s formulací »našich požadavků«: Odvolání Marie Benešové a zajištění záruk, že »dokud se Andrej Babiš neočistí před soudem, nedojde ke změnám na Vrchním a Nejvyšším státním zastupitelství«. A k tomu naléhavý vzkaz: »Žádáme každého účastníka, aby na příští setkání přivedl tři další lidi.«

Ve stejném formátu probíhají i telefonické apely. Jedna známá, která se pohybuje v umělecké sféře, mi předala zkušenost, kterak jí zatelefonoval kolega a důrazně žádal - tedy když ji ubezpečil, že »patří k nim«, aby rozhodně na demonstraci přišla a přivedla další tři demonstranty.

Onen letáček má ještě jednu přednost. Z rubové strany je obřími písmeny uvedeno JUS-TI-CE. Podíváte-li se na fotografie z již proběhlých demonstrací, pak shledáte právě tyto letáky v rukou všech účastníků. No, a když jsme u těch fotografií, tak pohled na demonstrující z ptačí perspektivy, v den, kdy pršelo, dokládá, kolik stejných deštníků, dokonce v barvách trikolory, bylo na demonstraci k dispozici. Kdepak se vzaly? Akce je tedy velmi dobře organizačně i materiálně zajištěna.

Platí svoboda projevu a shromažďování. Jen je zvláštní, že aniž by nová ministryně cokoli předvedla ze své agendy, je proti ní veden takto koordinovaný tlak. Kdo z toho má profit?

Monika HOŘENÍ