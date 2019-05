Ilustrační FOTO - Pixabay

Bezpečnost záminkou k likvidaci konkurence

Americké ministerstvo obchodu zařadilo čínskou společnost Huawei Technologies a jejích 70 odboček na černou listinu, což firmě výrazně zkomplikuje přístup k součástkám a komponentům nabízeným americkými podniky. Huawei, kterou zpravodajské služby v USA účelově označují jako firmu spolupracující s čínskou rozvědkou, nebude moci kvůli závislosti na amerických dodávkách prodávat některé své výrobky, napsala agentura Reuters. Společnost Huawei označila americké omezení za bezdůvodné a za porušení práv firmy. S rozhodnutím USA nesouhlasí ani Peking, který hodlá své obchodní zájmy a práva bránit.

»Postižení firmy Huawei nejenže Spojené státy neposílí a nezajistí jim větší bezpečnost, omezí je navíc k horší kvalitě a dražším alternativám, způsobí zaostávání USA za rozvojem sítí 5G a nakonec poškodí zájmy amerických společností a spotřebitelů,« uvedla Huawei ve čtvrtečním sdělení.

Huawei se nicméně chce s USA dohodnout na účinných opatřeních, které zaručí bezpečnost produktů firmy. Server BBC poznamenal, že předseda čínské společnosti Liang Chua na úterním jednání v Londýně řekl: »Firma chce s vládami jednotlivých zemí uzavřít protišpionážní dohody«.

Čínské ministerstvo zahraničí v reakci na postup USA uvedlo, že bude chránit svá obchodní práva i zájmy. Čínské ministerstvo obchodu pak vyzvalo Washington, aby se vyvaroval dalšího zatěžování čínsko-amerických obchodních vztahů.

Rozhodnutí amerického ministerstva obchodu se opírá o středeční exekutivní příkaz prezidenta Donalda Trumpa, který kvůli údajně možnému ohrožení amerických telekomunikačních sítí vyhlásil stav nouze. Podle rozhodnutí bude Huawei potřebovat souhlas americké vlády, pokud bude chtít kupovat součástky vyrobené v USA. Bez vládní licence nebude mít přístup k americkým technologiím.

The Washington Post upozornil, že stav nouze prezident vyhlásil v době prohlubující se krize v hospodářských vztazích s Čínou. Naznačil tak to, co je zřejmé na první pohled: nejde tu vůbec o bezpečnost USA; trnem nejen v Trumpově oku jsou vynikající hospodářské výsledky čínské firmy, která je více než zdatným konkurentem amerických technologických společností.

Macron trefil hřebíček na hlavičku

»Naším postojem není blokovat Huawei nebo nějakou jinou společnost, ale zajistit naši národní bezpečnost a evropskou suverenitu. Myslím si ale, že teď začít technologickou nebo obchodní válku není vhodné,« řekl v reakci na rozhodnutí Washingtonu zařadit Huawei na černou listinu francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož citovala agentura Reuters.

Macron ujišťoval, že Francie si bude pečlivě vybírat ty, kdo mobilní sítě páté generace (5G) vybudují. Prohlásil ale také, že »Spojené státy jsou sice úžasnou zemí, ale tamní soukromé společnosti mají přílišný vliv na formování americké politiky«.

Problémy pro USA i celý svět

Kroky USA namířené proti společnosti Huawei by podle analytiků mohly zpomalit zavádění telekomunikačních služeb páté generace (5G) po celém světě, informoval server televize CNN. Huawei, která je největším dodavatelem telekomunikačních zařízení na světě, podepsala desítky komerčních smluv na dodávky zařízení pro sítě 5G po celém světě, včetně 25 kontraktů v Evropě. Realizace těchto kontraktů se může zkomplikovat, pokud firma nebude moci kupovat součástky od amerických dodavatelů, upozornila CNN.

Firma tvrdí, že i samotné Spojené státy ji při zavádění sítí 5G potřebují. S tímto názorem podle CNN souhlasí také analytici. »Tento zákaz zpomalí zavádění 5G a nakonec způsobí újmu operátorům a spotřebitelům po celém světě,« uvedl například analytik Charlie Dai z výzkumné společnosti Forrester. Podle agentury Reuters představují kroky USA proti firmě Huawei rovněž hrozbu pro řadu dodavatelů telekomunikačních zařízení v Asii a Evropě.

Společnost Huawei loni podle agentury Reuters vynaložila na nákup součástek 70 mld. USD (1,6 bil. Kč). Z toho zhruba 11 mld. USD zaplatila za komponenty od amerických podniků, například výrobců čipů Qualcomm, Intel a Micron Technology.

(ici)