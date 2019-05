Ilustrační FOTO - Pixabay

Dům za jedno euro v městečku Sambuca

Skomírající sicilské městečko, které se potýká s odlivem obyvatel, přišlo s netradiční metodou, jak získat nové majitele pro opuštěné nemovitosti. Nabídlo šestnáct domů v aukci, přičemž každý z nich se prodával za vyvolávací cenu ve výši jednoho eura (26 korun).

Městečko Sambuca v sicilském vnitrozemí přišlo v posledních desetiletích téměř o polovinu obyvatel a tamní radnice se proto rozhodla nalákat další lidi až směšně nízkými cenami nemovitostí. Do aukce proto zařadila šestnáct kamenných domů ve vlastnictví obce s vyvolávací cenou jednoho eura, která musela lákat všechny spořivé zájemce. Podmínkou ale bylo, že se noví majitelé zavážou během tří let utratit za opravy nejméně 15 000 eur (390 000 korun) a složí vratnou zálohu ve výši 5000 eur (130 000 korun). »Volali nám ze Sydney v Austrálii, z Londýna i New Yorku. Během pár týdnů po našem oznámení jsme dostali skoro sto tisíc e-mailů a spousta potenciálních kupců narychlo přiletěla na Sicílii osobně,« řekl britskému listu The Guardian místostarosta obce Giuseppe Cacioppo.

Nakonec radnice prodala všechny nemovitosti, i když nejlevnější dům v aukci stál 1000 eur (26 000 korun) a ten nejdražší 25 000 eur (640 000 korun). Kupci pocházejí z USA, Číny, Francie, Británie, Ruska a Argentiny. Kromě toho ale obec zcela nečekaně získala nové majitele pro padesát dalších domů. »Nečekali jsme, že budeme mít takový úspěch. Co k tomu říct? Je to velká věc,« dodal Cacioppo.

(čtk)