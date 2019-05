Ilustrační FOTO - Pixabay

Hrátky s práškem do pečiva

Ano, v pubertě jsme dělali s práškem do pečiva »psí kusy«. Čtyři sáčky ve sklenici s vodou, důkladně protřepané, vytvořily obrovské množství pěny. Zvláště při hodinách chemie to učitelé »uměli« ocenit. Minimálně poznámkou v žákovské knížce, v horším případě pozváním rodičů do školy. Ti pak podobné aktivity odpovídajícím způsobem »zvážili«. Ale byli i tací učitelé, kteří nás na lumpárny s kypřícím práškem dokonce upozorňovali, i když je nedoporučovali.

Měl jsem chemii na střední průmyslové škole jen v prvním ročníku, ale náš chemik byl skvělý. Byť vzrůstem nevelký. Proto při písemkách stál na stole a sledoval, zdali neopisujeme. Ale chemii miloval a leccos nás (i všelijakých »triků«) naučil. Ke klasice patřil kypřící prášek v květináči s půdou, v níž byl uložen nafukovací míček, lépe pak prezervativ, pokud jsme měli odvahu čelit dotazům prodavaček, k čemu ho potřebujeme. Prášek zalitý vodou vytvořil plyny, ty nafoukly prezervativ a kouzlo bylo dokonáno! Spolužačky zíraly. Ano, kvůli nim jsme dělali i spoustu jiných hloupostí…

Prášek do pečiva je laciný a s jeho dopomocí dokážete uvařit kypré knedlíky, upéct křehké koláče atd. je zajímavou náhradou klasického droždí, ale i babičky věděly, že je pouze náhražkou. Kvásek na dobré buchty či knedlíky z něj nepřipravíš, ať děláš, co děláš. A tak se časem (prášek se totiž používá již od 19 století) naučily používat ho k jiným účelům. Například k čištění.

Spáry mezi obkladačkami prý vybělíte pastou vytvořenou z kypřícího prášku a vody. Kašičku naneste do spár, rozetřete starým kartáčkem na zuby, nechte pár minut působit a poté vlažnou omyjte.

Čajem či kávou zahnědlé hrnky a sklenice se prý vyčistí (to jsme nezkoušeli) sáčkem prášku rozmíchaným ve vodě a poté nalitým do hrnku. Měl by být po 30 minutách dokonale čistý. Kojenecké lahve údajně stačí naplnit sáčkem prášku na pečení, přidat vodu, důkladně protřepat. Pokud vám pěna z láhve nevyletí, nechte 30 minut působit, úspěch zaručen. Babičky však byly natolik moudré, že lahve, ať již klasické (skleněné) či moderní z plastu, mnohem rychleji vyčistily lžící octa či citrónové šťávy s přidáním horké vody. Do dvou minut byla láhev čistá. Vypláchnutí horkou vodou je však i v tomto případě podmínkou.

A teď pár rad, nad nimiž se jednomu až hlava točí. Smaltovaná umyvadla a smaltované nádobí bude údajně jako nové, když jejich navlhčený povrch posypete práškem do pečiva a necháte přes noc působit. Ráno důkladně omyjte. Náš neúspěch s očistou byl zřejmě zaviněn nezkušeností, možná stářím smaltovaného kastrolu.

Vodní kámen z varné konvice odstraní lžička prášku do pečiva smíchaná s deci octa a vodou dolité do poloviny konvice. Nechejte přejít varem, a nechte hodinu stát. Poté vodu vylijte, konvici vypláchněte a znovu v ní povařte čistou vodu. Není jednodušší použít jen octa? Podle některých babských zkušeností ano.

Výše i níže zmiňované babské rady vycházejí ze zkušeností čtenářů. Tak třeba připečený kastrol či pekáč vyčistíte tak, že do něj nalijete horkou vodu, přidáte dva balíčky prášku do pečiva, necháte stát půl hodiny, poté vylijte a snadno očistěte. Jiné zkušenosti (a jsou dobré) však radí povaření roztoku octa a soli, ráno bude očista připáleného povrchu úspěšně dokonána.

Špinavou starou pečící troubu údajně snadno vyčistíte, když její povrch navlhčíte, vetřete do něj několik sáčků prášku na pečení, krátce ji zahřejete, necháte vychladnout a poté snadno omyjete vlažnou vodou. Náš pokus byl částečně úspěšný. Možná proto, že jsme ho dělali v plynové troubě. V klasické troubě vyhřívané uhlím či dřevem byly zřejmě babičky úspěšnější.

Svým způsobem zajímavé babské rady (ovšem bez záruky) jsou i ty, které teď nabízíme… Stříbrné šperky vyčistíte tak, že do kastrůlku dáte na dno alobal, nalijete do něj horkou vodu, přidáte prášek do pečiva, vložíte do vody šperky a krátce povaříte. Tedy - jen vodu zahřejete, dokud ode dna začnou stoupat bublinky a hned oheň vypněte. Máte-li odvahu, zkuste to. My jsme ji neměli, ale snad to opravdu funguje, když to tvrdí babičky.

Ucpaný odpad vany či umyvadla vyčistí sáček prášku do pečiva zalitý sklenkou octa. Po několika minutách odpad propláchněte vroucí vodou. Nebyl jsem úspěšný. Teprve opakovaný pokus (dvakrát) odpad opravdu uvolnil.

I s věčným problémem, kterým je vodní kámen v pračkách, si prý prášek do pečiva poradí. Stačí přidat do pračky jeden sáček, k tomu asi dva hrnky octa, nastavit pračku na 90° C, zapnout ji. A máte po starosti s vodním kamenem. Jak vidno, i pro automatické pračky našly babičky řešení. Ale zdali to funguje těžko říci… Ale snad ano.

»Prdopeč« (prášek do pečiva) babičky prý používaly třeba na čištění mastných skvrn z textilií, na očistu koberců a potahových látek na sedacím nábytku (posypte celou plochu dostatečným množstvím prášku do pečiva, nechte 20 minut působit a poté pečlivě vyluxujte), či bělení záclon, kterou jsou po vyprání v prášku do pečiva dokonale bílé.

Náš učitel chemie byl chytrý chlap, a věděl, že stejně na nějakou lumpárnu s práškem do pečiva přijdeme, ale babičky byly moudré a uměly si s ním ulehčit práci v domácnosti.

(jan)