Eva Čerešňáková: Spánek je nejlepší relax!

Před dvanácti lety se stala Českou Vicemiss. Od té doby nezmizela z povědomí veřejnosti, jako tomu u mnohých královen a princezen krásy bývá. O úskalích, které tento na první pohled nablýskaný svět přináší, napsala před časem knihu Miss, sny vs. realita, aby se vzápětí do něj znovu ponořila, tentokrát jako ředitelka jediné celonárodní soutěže krásy Česká Miss. To bylo před třemi lety. Nyní už Eva Čerešňáková v čele prestižní značky nestojí, o to zajímavější život však vede…

Čemu všemu se aktuálně věnujete? Co vám zabírá pracovně nejvíce času?

V posledním roce se toho u mě hodně změnilo. Vrátila jsem se opět k moderování nejrůznějších akcí, pracuji na další knížce, spolupracuji na modelingové soutěži Pure Model 2019, ale nejvíce času určitě věnuji nové pracovní příležitosti - působím jako tisková mluvčí a mám na starosti komunikaci v nové české bance Trinity Bank. I když je to po České Miss výrazná změna, tak vzhledem k tomu, že jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou, obor mezinárodní obchod a vedlejší specializaci ekonomická žurnalistika, tak je mi ekonomika poměrně blízká a můžu skvěle propojit své znalosti a moderátorské zkušenosti. Třeba před pár dny jsme spouštěli nejvýhodnější spořící účet na trhu se sazbou 1,58 procent a s takovou novinkou byla komunikace s médii velmi intenzivní.

Nový život Evy Čerešňákové – tisková mluvčí Trinity Bank

Jak s odstupem času vzpomínáte na ředitelování v České Miss?

Bylo to hodně náročné období, ale zároveň to byla neskutečná životní zkušenost, za kterou jsem vděčná. Právě o tomto období bude má další knížka. O všem, co jsem zažila a co mě potkalo. O spoustě věcí, které veřejnost neviděla a čím si člověk musel projít. Dnes však s nadhledem říkám, že tolik zkušeností by mi nenabídla žádná univerzita. I když jsem spoluvlastnila a řídila Českou Miss jen dva roky, dala jsem tomu všechno – čas, energii a maximální nasazení. A to je pro mě nesmírně důležité – vědět, že ať jsem dělala cokoliv, dala jsem tomu maximum.

Prozraďte, co bylo v rámci České Miss nejtvrdším oříškem?

Nebylo to o jedné věci, bylo toho spousta. K tomu se také sešlo mnoho různých okolností, v některé momenty ne vždy příjemných, a náročným oříškem bylo vždy situaci zvládnout, co nejlépe vše vyřešit, nedat na sobě nic znát a jít odhodlaně dál.

Kdy ve vás dozrálo rozhodnutí skončit? Co byl hlavní důvod?

Prvním momentem, kdy jsem měla pocit, že to nemohu zvládnout, byl konec léta 2017, když se chystal finálový galavečer, k tomu jsem řídila hotel mého tehdejšího partnera a on ležel v kómatu v nemocnici a nikdo nevěřil, že to přežije. Cítíte to břímě, co na sobě máte, jste pod neskutečným stresem a psychickým vypětím a přejete si nebýt toho všeho součástí. Málokdo si dokáže představit, jak vás takové období vyčerpá. Následoval však další ročník a v jeho průběhu se objevil zájemce a s ním i nabídka. Po rozmýšlení jsem se rozhodla ji přijmout, svůj podíl prodat a z projektu po dvou letech odejít.

Neplánujete nějaké další angažmá v soutěžích Miss či v modelingu?

Soutěžím Miss jsem se vzdálila, ale na poli modelingu jsem částečně zůstala. Úzce spolupracuji s modelingovou soutěží Pure Model, která hledá topmodelky a topmodely pro světový modeling a castingová tour je nyní v plném proudu, poslední casting bude 1. června v Praze. Vítěz získá garantovaný kontrakt na 1 milion korun, přičemž hledají se jak dívky, tak kluci. Právě spolupráce v rámci České Miss mě s majitelem modelingové agentury pracovně sblížila a v rámci letošního ročníku modelingové soutěže jsme se domluvili na spolupráci.

Do Miss jste šla po boku svého partnera Martina Ditmara, pak jste se oficiálně rozešli. Jestli to není tajné, mohla byste nám popsat, jak k tomu došlo? Psal bulvár pravdu?

Každý z nás měl v projektu Česká Miss svůj podíl a projektu jsme se snažili opravdu intenzivně věnovat. Vždy jsem si stála za tím, že s partnerem je krásné žít, ale ne spolupracovat. Jakmile se objeví pracovní komplikace a problémy, ať chcete nebo ne, vždy se to přenáší i do vztahu. Martin mě na počátku přesvědčoval o opaku, ale ukázalo se, že jsem měla pravdu. Vztah pracovním propojením určitě utrpěl. Nerada bych příliš odhalovala soukromí, ale můžu potvrdit, že to, co loni na jaře psal bulvár, byla pravda. Martinův přístup mě nemile překvapil.

Jste v současné době sólo, nebo šťastně zamilovaná?

Jsem šťastná.

Ačkoli to tak z hlediska teplot nevypadá, v plném proudu je jaro. Je to také vaše nejoblíbenější období, jak to má spousta lidí?

Jaro mám moc ráda, je nádherné, jak se příroda probouzí a vše postupně kvete, ale miluji léto. Sluníčko, teplé dlouhé dny, tílko a šortky nebo šaty, nazouváky, k tomu sluneční brýle a víc netřeba. Jsem teplomilný typ a klidně bych celý rok mohla mít 25 nebo 28 stupňů. Ráda bych žila u moře. Tam, kde je celý rok léto (úsměv).

Jak to děláte, že stále vypadáte tak skvěle? Je to dar, nebo pořádná makačka, kdy na sobě musí člověk pracovat?

Děkuji, to je od vás milé! Nějaké genetické predispozice tomu určitě napomáhají, ale je pravda, že se o sebe snažím zdravě starat. Dostatečně spát, tak sedm hodin, když to jde pít alespoň dva litry vody denně – to je nesmírně důležité pro hydrataci pleti, miluji sport, a tak běhám, hraji tenis, jezdím na bruslích nebo chodím do posilovny. Když mi to čas umožní, tak i několikrát týdně. Základem mého jídelníčku je hlavně ovoce, zelenina, ryby, maso, naopak omezuji pečivo, tučné a sladké. Neříkám, že to nejím, ale spíše minimálně. A nepřejídám se. Víte ale, co je nejdůležitější? Dobrá nálada, smích, pohoda a pozitivní nastavení mysli. Člověk se musí radovat z maličkostí, smát a myslet pozitivně. Dělá to pak zázraky!

Musíte se tudíž cíleně omezovat v jídle, nebo když na to máte chuť, sníte, nač si vzpomenete? Co je váš nejoblíbenější pokrm?

Záleží, jak se to vezme (úsměv). Nejsem ve výživě striktní, umím hřešit, ale musím se hlídat, bohužel své tělo neošidím. Stačí pár dnů po sobě, kdy si dopřeji, a hned to na sobě vidím. Takže třeba po vydatnějším slavnostním obědě či večeři si další den dám takový odlehčovací režim. A když mám třeba chuť na dezert, čokoládu nebo zmrzlinu? Dám si ji, ale hned při první příležitosti si jdu zaběhat, abych neměla výčitky, a taky toho nesním kilo. Obecně však dávám přednost zdravějšímu mlsání – sušenému nebo čerstvému ovoci, vysokoprocentní čokoládě, a hlavně si dám malou porci.

A nejoblíbenější pokrm? Miluji vše čokoládové, z pravé a vysokoprocentní čokolády, nejrůznější oříšky a mák. Takže makový závin s tunou máku, bramborové noky s mákem nebo lokše s mákem a povidly. Zkrátka mák na všechny způsoby je u mě vždy vítaný a oblíbený.

Když vám vybude čas, jak nejraději relaxujete?

Nesmírně důležitý je spánek, a pokud člověk nemá čas dostatečně spát, tak žádný jiný relax to nenahradí. Takže se především snažím spát aspoň sedm hodin denně, což není vždy samozřejmostí. Pak je to pohyb a sport, který mě nabíjí energií, a ráda občas zajdu na masáž nebo si užiju relaxační koupel s příjemnou hudbou a skleničkou vína.

Jak a v čem se nejvíce změnila Eva Čerešňáková od doby, kdy jako dívka šla do České Miss?

Čas neskutečně rychle běží, už je to dvanáct let! To je více než třetina mého života. Ale jak je asi i cítit z mé první knížky Miss, sny vs. realita, tehdy jsem byla odvážná, odhodlaná, ale nezkušená a naivní. Od té doby jsem neztratila ani odvahu, ani odhodlání, ale nasbírala opravdu mnoho zkušeností a dávno odhodila ty růžové brýle. Život mě naučil. Stále věřím svým snům a umím za nimi jít, nevzdávat se a neztrácet odhodlání, ale přitom stát pevně nohama na zemi, nevěřit všem a všemu, co člověk slyší, být opatrná a zároveň si umět stát za svým a nebát se říct svůj názor. Abychom v životě něčeho dosáhli, musíme však na sobě neustále makat.

Co byste na sobě chtěla změnit v dalších deseti dvanácti letech?

Jsem, jaká jsem, a mám se taková ráda. Mnoho lidí se neumí přijmout takoví, jací jsou. Jsem ráda za to, jak mě rodiče a prarodiče vychovali, k jakým životním hodnotám mě vedli a kým jsem dnes. Chci na sobě jen dál pracovat, neztrácet energii, umět ji šířit a předávat dál, pomáhat lidem kolem sebe, cítit se užitečná a přínosná - a ráda bych se stala skvělou manželkou a matkou.

Je něco, co o vás ještě nikdo nenapsal, a vy byste byla tak hodná, že byste to na sebe »práskla«, míněno samozřejmě v dobrém slova smyslu?

Myslím, že toho o mě už bylo napsáno celkem dost (smích). Věřím, že smích je lék pro duši. Proto se směji, hodně, často, ráda, a někdy i sama sobě. Hlavně ten život nesmíme brát příliš vážně, protože život je dar a může být opravdu nádherný, i když někdy přijdou velké přeháňky a bouřky.

Petr KOJZAR

FOTO – Petra ODRAZILOVÁ (2) a Trinity Bank/Roman SOUČEK