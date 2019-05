Slavii chybí bod k titulu, Klokany straší baráž

První fotbalová liga má o víkendu na programu předposlední dějství pětikolové nadstavby a vedoucí Slavia může v neděli slavit titul, pokud v Ostravě uhraje aspoň bod nebo druhá Plzeň v souběžném zápase v Liberci nezvítězí. Na opačném konci tabulky se v sobotu odehrají tři utkání skupiny o záchranu a může být především jasno o účasti předposlední Karviné v baráži.

Slavia ve středu po obratu porazila doma Jablonec 2:1 a dvě kola před koncem nadstavby vede tabulku o pět bodů před obhájcem trofeje Plzní. Červenobílí jsou krok od pátého ligového titulu v samostatné historii, dosud triumfovali v letech 1996, 2008, 2009 a 2017.

Slávisté jsou jasně nejlepším venkovním týmem ligy, poslední utkání v Ostravě ale v září navzdory dlouhé přesilovce po vyloučení Milana Baroše prohráli 1:2. Baníku se v posledních týdnech nedaří a už čtyřikrát za sebou prohrál bez vstřeleného gólu, takže se propadl na šesté místo.

»V Ostravě to bude těžký zápas venku, minule jsme tam odehráli nepovedené utkání a prohráli. Baník má nějakou sérii, nedal gól a nevyhrál, ale vždy vše jednou musí skončit. My uděláme absolutní maximum, abychom na Baníku vyhráli, to by nám dalo jistotu. Věřím, že to tam dotáhneme. Ale dokud to nebude matematicky jasné, musíme být maximálně ostražití,« řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský, jehož tým čeká ve středu další zápas s Ostravou ve finále domácího poháru v Olomouci.

Plzeň sice minule porazila Spartu 4:0, ale její ztráta na Slavii zůstala pětibodová a naděje na obhajobu titulu jsou už jen minimální. V Liberci Viktoria v lize neprohrála od září 2007 jedenáctkrát za sebou, domácí Slovan ale touží udržet páté místo, které může znamenat kvalifikační utkání o Evropskou ligu s vítězem skupiny o Evropu.

»Máme už jistotu druhého místa a předkola Ligy mistrů. Moc nevěříme tomu, že by Slavia z dvou utkání nezískala bod. Takže jsem sám zvědavý, co to s námi udělá,« podotkl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Sparta si chce po nejvyšším debaklu v samostatné ligové historii 0:4 od Plzně spravit chuť proti Jablonci. Ani jeden z týmů už nemůže vylepšit stávající umístění - Letenští skončí třetí a Severočeši čtvrtí. Na jabloneckou lavičku se po vypršení dvouzápasového trestu vrátí kouč Petr Rada, který před současným angažmá trénoval Spartu.

Dukla už v minulém kole definitivně sestoupila, ve skupině o záchranu se tak hraje o to, kdo se vyhne 14. a 15. místu, která znamenají účast v baráži o nejvyšší soutěž proti druhému a třetímu týmu z druhé ligy.

Patnáctá Karviná přivítá čtrnácté Bohemians 1905 a k odvrácení baráže jí nemusí stačit už ani vítězství, pokud v souběžně hraném duelu Příbram v souboji nováčků neprohraje v Opavě. »Sice ještě máme teoretickou šanci se vyhnout baráži, ale já nejsem naivka. Pro mě je nejdůležitější tým připravit na baráž,« řekl karvinský trenér František Straka.

Příbram po výhře 4:1 na hřišti Bohemians 1905 opustila barážové příčky a na čtrnácté Pražany má jednobodový náskok. Pokud zvítězí i v Opavě, může v případě ztráty Klokanů slavit záchranu. Opavě by výhra zajistila udržení bez ohledu na jiné výsledky, remíza pak v případě, že Bohemians prohrají.

Již definitivně zachráněné Slovácko se představí na Dukle. Sobotní tři zápasy skupiny o záchranu mají výkop v 17.00, nedělní utkání ve skupině o titul se hrají od 15.00.

(čtk)