FOTO – Miloš SKÁCEL

Podlý útok si KSČM nenechá líbit

Vedoucí eurokandidátky KSČM – Česká levice společně! Kateřina Konečná podala trestní oznámení na hnutí SPD Tomia Okamury. Dopustilo se podle ní v předvolební kampani úmyslného trestného činu pomluvy, když ve třech milionech vydání svých novin uvedlo, že europoslanci KSČM podpořili přijímání migrantů do ČR.

Podle Konečné komunistům už došla trpělivost. »Zvykli jsme si na to, že SPD o nás šíří řadu pomluv podle hesla ‚když chybí program, stačí lži‘. Brali jsme to za součást předvolebního boje. Ale to, co se objevilo ve výtisku jejich posledních novin, už přesáhlo všechny meze,« uvedla Konečná na páteční tiskové konferenci.

V předvolebních novinách SPD je podle Konečné lživě šířeno, že KSČM i ona sama hlasovaly pro migraci a uprchlické kvóty, proti zájmům České republiky. »To je něco, co na sobě nemůžeme nechat. Něco, co ničí věrohodnost KSČM. My jsme od začátku říkali, že kvóty nejsou řešení, že nechceme migraci otvírat volné cesty a že je velmi důležitá návratová politika. Toto všechno je přehlušeno lží v nákladu tří milionů výtisků. Takový útok nemůže zůstat bez odezvy,« řekla jednička komunistické kandidátky do eurovoleb.

Načasování předvolebních novin SPD týden před volbami do Evropského parlamentu podle Konečné neumožňuje se lži účinně bránit. Trestní oznámení bylo tedy jedinou možností. Konečná ho podala na policii v Praze 1.

Svědomí mají čisté

Konečná též zdůraznila, že nestoudnost útoku ji zaskočila. »Jsem v politice dlouho, zažila jsem už leccos, zejména v předvolebním boji, ale takto podlý útok jsem zaznamenala poprvé. Tohle už si nenecháme líbit. My máme svědomí čisté. Bojovali jsme vždy za Českou republiku. Odmítám, aby si nás bral do úst někdo, kdo neudělal pro Českou republiku v Evropském parlamentu vůbec nic,« řekla Konečná, která zdůraznila, že KSČM u soudu hravě dokáže, že její europoslanci nikdy nehlasovali pro žádný dokument EU, který by České republice přinášel povinnost přijímat migranty.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip uvedl, že čin SPD by mohl odpovídat také trestnému činu maření přípravy a průběhu voleb. »To už necháváme na policii, jak bude tento skutek hodnotit. Já se domnívám, že tato pomluva může volby ovlivnit,« řekl Filip.

Okamura reagoval tím, že komunisté jen »dělají zoufalé kroky, které stejně vyjdou do ztracena«. Na sociálních sítích si v průběhu kampaně rovněž stěžoval na to, že komunisté byli mezi protestujícími proti mítinku představitelů evropských krajně pravicových stran, který se uskutečnil koncem dubna v Praze.

(ste)